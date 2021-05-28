Систему оплаты труда в здравоохранении обновят к 2023 году. Оклады будут не ниже прежнего и неравными

Новая система призвана выровнять ситуацию с зарплатами врачей и избежать дефицита специальностей в одном регионе при их переизбытке в другом.

Инициативу опробуют в семи регионах (Севастополе, Якутии, Белгородской, Омской, Оренбургской, Курганской и Тамбовской областях) с ноября 2021 года по март 2022-го.

Во время эксперимента сотрудники больниц и поликлиник будут получать зарплату, рассчитанную по новой методике.

«Оклады будут считаться с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. При этом размер окладов не сможет быть меньше нынешнего уровня», — отмечает издание.

Врач. Доктор. ССО.

В Минтруде заверили, что методику расчета этих коэффициентов создадут к августу.

«Однако полностью равными в различных регионах они не будут», — добавили в министерстве.

По предварительным расчетам, региональные коэффициенты по стране могут различаться в несколько раз: для Москвы — 3, а для регионов — 1.

В профсоюзах медработников отметили, что именно эти расчеты министерства и вызывают больше всего вопросов.

В частности, как говорится в Трудовом кодексе, не должно быть дискриминации зарплаты по географическому признаку при равном объеме работы.

Ранее алтайские медики высказали опасения, что после пандемии вернутся маленькие зарплаты.