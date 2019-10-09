А ты записался в предприниматели? Как в Барнауле при полном аншлаге прошел форум «Мой бизнес»

Государство всерьез озабочено темой развития предпринимательства и поэтому решило наконец-то активно пропагандировать его по всей стране. Акцент делается на пользе от малого и среднего бизнеса. Именно для этого под кураторством министерством экономического развития РФ в регионах проводятся масштабные форумы «Мой бизнес». 8 октября его принимал Алтайский край. Пожалуй, еще никогда в ДК Барнаула не было такого наплыва заинтересованных молодых людей.

Форумы по всей стране проводит федеральная корпорация «Синергия». Всего их будет 26. Барнаул стал второй региональной столицей после Иваново, которая была удостоена чести принять его.

Вице-президент «Синергии» Юрий Мурадов в общении с прессой старался подчеркнуть, что форум «Мой бизнес» имеет многоцелевую задачу. Для состоявшихся предпринимателей он на конкретных примерах показывает, как из малого бизнеса можно стать средним. Для начинающих — подсказывает, какие ошибки лучше не делать на старте, как правильно воспользоваться механизмами поддержки от государства, в какие рынки идти.

Электронную регистрацию на форум прошли более 4 тыс. человек. Но радоваться этому организаторы не спешили. Дело в том, что зал в ДК Барнаула вмещал в четыре раза меньше людей. Может быть, кто-то перестраховался и подогнал на регистрацию молодежь, но, тем не менее, за 10 минут до открытия форума ни в зале, ни в фойе было не протолкнуться.

Форум наглядно высветил еще одну большую проблему Барнаула — в городе нет приемлемого помещения для проведения крупных мероприятий. Как вариант, рассматривался лишь Дворец спорта. Но там только что закончился международный хоккейный турнир. Площадку просто не успели бы подготовить. Так что, строительство экспо-центра в столице края — давно назревший вопрос.

Виктор Томенко также вместе с подчиненными с трудом пробирался в фойе через предпринимательский люд на сцену. Оказавшись возле микрофона, он первым делом сделал реверанс в сторону малого бизнеса («сегодня это один из фундаментов устройства региональной экономической системы»), а затем перешел к выполнению «госзадания».

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Точнее, к реализации одного из майских указов президента страны Владимира Путина, согласно которому в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» к 2024 году повсеместно должно увеличиться число занятых в этой сфере. Если сейчас их насчитывается в крае 270 тыс. человек, то через пять лет должно быть на 60 тыс. больше. И как это сделать, если молодежь из края уезжает? Для нее майские указы — не указ.

Глава региона сумел в непростой ситуации подобрать для молодежи нужные слова.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Планы очень серьезные. Но нас интересуют не только цифры. Важно, чтобы это были люди счастливые, состоявшиеся и состоятельные!

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

К сожалению, сегодня статистика говорит о том, что количество зарегистрированных в крае субъектов малого предпринимательства сокращается. Эксперты, правда, объясняют это тем, что рынок якобы очищается от тех, кто не ведет реальную экономическую деятельность. Но, думается, что это не единственная причина.

Так что, профильному краевому управлению придется вывернуться наизнанку, чтобы целевой индикатор нацпроекта был выполнен

Впрочем, о проблемах на форуме говорили немного. Отчасти это даже справедливо: для обсуждения накопившихся сложностей нужны иные площадки и очень профессиональные аудитории. Здесь же больше говорилось о конкретном опыте, накопленном конкретными предпринимателями за определенный период.

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Хорошо, что в числе выступавших были и руководители компаний, создатели собственного бизнеса из Алтайского края — Максим Савинков («СиСорт»), Константин Денисенко («ЗИАС-Машинери»), Сергей Иванов («Грильница») и некоторые другие. Это предприниматели новой «поколенческой» волны, уже ставшие примером для алтайской молодежи. Желательно, чтобы таких примеров для популяризации малого бизнеса стало больше.

Съезд «Мой бизнес». Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

О чем рассказывали в своих выступлениях федеральные и местные эксперты на форуме «Мой бизнес», altapress.ru расскажет в дальнейших материалах.

Что предполагает реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в Алтайском крае?

Как сообщает сайт краевого правительства, за время реализации пяти региональных проектов по поддержке бизнеса и созданию благоприятного делового климата планируется направить более 1,7 миллиарда рублей на развитие сферы предпринимательства региона.

Это позволит увеличить число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 331 тысячи человек.

1662 предпринимателя, например, должны будут дополнительно появиться в аграрном секторе края еще по одному региональному проекту — «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».