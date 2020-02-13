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Экономика

СК проверит обстоятельства банкротства «Холидея»

Руководитель СУ СК по Новосибирской области Андрей Лелеко поручил новосибирской полиции проверить действия конкурсного управляющего «Холидея» Трофима Кузнецова, пишет издание «Прецедент».

Открытие нового магазина "Холидей Классик" в Новосибирске.
Открытие нового магазина "Холидей Классик" в Новосибирске.
vk.com/holiday_classic_nsk

Аналогичное поручение прокуратуре Новосибирской области пришло и из Генпрокуратуры РФ.

Как уже писал altapress.ru, в феврале 2019 года сеть была признана банкротом, конкурсным управляющим назначен Сергей Капустников. С февраля по сентябрь часть задолженности «Холидея» перед поставщиками была урегулирована.

Однако в сентябре Капустникова отстранили, а на его место суд назначил Трофима Кузнецова.

Новый конкурсный управляющий в судах стал требовать возвращения денег, уже выплаченных поставщикам в рамках досудебного урегулирования за поставленный товар.

Пострадавшие поставщики из Новосибирской, Томской и Омской областей и Алтайского края решили объединиться и совместно обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

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