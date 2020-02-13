СК проверит обстоятельства банкротства «Холидея»

Аналогичное поручение прокуратуре Новосибирской области пришло и из Генпрокуратуры РФ.

Как уже писал altapress.ru, в феврале 2019 года сеть была признана банкротом, конкурсным управляющим назначен Сергей Капустников. С февраля по сентябрь часть задолженности «Холидея» перед поставщиками была урегулирована.

Однако в сентябре Капустникова отстранили, а на его место суд назначил Трофима Кузнецова.

Новый конкурсный управляющий в судах стал требовать возвращения денег, уже выплаченных поставщикам в рамках досудебного урегулирования за поставленный товар.

Пострадавшие поставщики из Новосибирской, Томской и Омской областей и Алтайского края решили объединиться и совместно обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.