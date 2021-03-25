Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 марта 0°C
﻿
Экономика
161

Слабая экономика позволит Алтайскому краю стать пилотным при реализации Стратегии-2030

Алтайский край и еще несколько регионов со слабыми экономиками могут стать пилотными при реализации Стратегии социально-экономического развития России до 2030 года, сообщает ТАСС.

Алтайский край.
Алтайский край.
biysk-ok.ru.

Реализацию Стратегии-2030 (Стратегия изменений), которую пока еще разрабатывают, могут начать в первую очередь с пилотных регионов.

«10 субъектов с наиболее низкими социально-экономическими показателями», — сообщили в Совфеде на прошедшей в среду, 24 марта, научно-практической конференции по актуальным вопросам совершенствования Стратегии пространственного развития РФ.

Напомним, в 2019 году уже определили 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями: Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

Экономика. Развитие.
Экономика. Развитие.
СС0

Для «отсталых» субъектов разработали индивидуальные программы развития. Однако, как подчеркнула сенатор от Тувы Дина Оюн, возникла необходимость на каких-то пилотных регионах обкатать и Стратегию-2030.

«Мне кажется, у нас в принципе пул этих регионов уже определен, их не надо как-то выбирать. У нас есть 10 регионов по которым приняты индивидуальные программы развития. Эти 10 регионов и должны стать теми пилотами, по которым мы можем посмотреть, как идет с учетом их конкурентных преимуществ их экономическое развитие», — отметила она.

Стратегию разрабатывает правительство России совместно с экспертами и бизнес-сообществом. Планы, оценку необходимых финансовых ресурсов и источники финансирования должны подготовить к 8 апреля, когда проекты будут защищаться у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее правительство Алтайского края подкорректировало стратегическую миссию региона до 2035 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость