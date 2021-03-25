Слабая экономика позволит Алтайскому краю стать пилотным при реализации Стратегии-2030

Алтайский край и еще несколько регионов со слабыми экономиками могут стать пилотными при реализации Стратегии социально-экономического развития России до 2030 года, сообщает ТАСС .

Реализацию Стратегии-2030 (Стратегия изменений), которую пока еще разрабатывают, могут начать в первую очередь с пилотных регионов.

«10 субъектов с наиболее низкими социально-экономическими показателями», — сообщили в Совфеде на прошедшей в среду, 24 марта, научно-практической конференции по актуальным вопросам совершенствования Стратегии пространственного развития РФ.

Напомним, в 2019 году уже определили 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями: Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

Экономика. Развитие. СС0

Для «отсталых» субъектов разработали индивидуальные программы развития. Однако, как подчеркнула сенатор от Тувы Дина Оюн, возникла необходимость на каких-то пилотных регионах обкатать и Стратегию-2030.

«Мне кажется, у нас в принципе пул этих регионов уже определен, их не надо как-то выбирать. У нас есть 10 регионов по которым приняты индивидуальные программы развития. Эти 10 регионов и должны стать теми пилотами, по которым мы можем посмотреть, как идет с учетом их конкурентных преимуществ их экономическое развитие», — отметила она.

Стратегию разрабатывает правительство России совместно с экспертами и бизнес-сообществом. Планы, оценку необходимых финансовых ресурсов и источники финансирования должны подготовить к 8 апреля, когда проекты будут защищаться у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее правительство Алтайского края подкорректировало стратегическую миссию региона до 2035 года.