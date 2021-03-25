Слабая экономика позволит Алтайскому краю стать пилотным при реализации Стратегии-2030

Реализацию Стратегии-2030 (Стратегия изменений), которую пока еще разрабатывают, могут начать в первую очередь с пилотных регионов.
«10 субъектов с наиболее низкими социально-экономическими показателями», — сообщили в Совфеде на прошедшей в среду, 24 марта, научно-практической конференции по актуальным вопросам совершенствования Стратегии пространственного развития РФ.
Напомним, в 2019 году уже определили 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями: Алтайский край, Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.
Для «отсталых» субъектов разработали индивидуальные программы развития. Однако, как подчеркнула сенатор от Тувы Дина Оюн, возникла необходимость на каких-то пилотных регионах обкатать и Стратегию-2030.
«Мне кажется, у нас в принципе пул этих регионов уже определен, их не надо как-то выбирать. У нас есть 10 регионов по которым приняты индивидуальные программы развития. Эти 10 регионов и должны стать теми пилотами, по которым мы можем посмотреть, как идет с учетом их конкурентных преимуществ их экономическое развитие», — отметила она.
Стратегию разрабатывает правительство России совместно с экспертами и бизнес-сообществом. Планы, оценку необходимых финансовых ресурсов и источники финансирования должны подготовить к 8 апреля, когда проекты будут защищаться у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Ранее правительство Алтайского края подкорректировало стратегическую миссию региона до 2035 года.