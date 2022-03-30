Слаще любых слов. Как барнаульская компания превращает шоколад в страстные признания

Рассказываем, как из одной формочки вырастить масштабное производство, выйти на мировой рынок и уберечь сладкое дело от горьких последствий кризиса.
Мечта и случай
Герой рассказывает, что идея основать собственное дело возникла у его супруги. Именно поэтому в названии заложено ее имя.
Алексей Доренский,
собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:
— Она всегда хотела работать на себя, иметь маленький магазинчик. Но все никак не решалась что-то открыть. Поэтому начать действовать должен был я.
Алексей Доренский,
собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:
— Мы промониторили рынок и поняли, что было бы классно заняться шоколадом ручной работы. Он был в тренде. Да и у нас самих на кухне всегда была гора всевозможных сникерсов и твиксов, которыми питалась Лана. Оказалось, что иностранная техника для шоколада стоит дорого, даже по тем временам. Посовещались и пришли к выводу, что я смогу создать приборы не хуже иностранных, с чего и начали.
В ноябре 2012-ого года я разработал и продал свой первый приборчик. А в 2016-ом году мы уже производили и приборчики и силиконовые формочки для шоколада. И вот однажды к нам обратился клиент с запросом на формы для букв. Так появились шоколадные буквы. Лана смекнула, что раз есть формы для букв и оборудование, то можно попробовать производить и сам продукт. Так появился ее бизнес.
Шокоалфавит штамповался дома на кухне, собирался в красивые фразы и слова. А продавались десертно-филологические творения в группе «Вконтакте».
Постепенно товар стали покупать предприниматели из других регионов, чтобы реализовывать у себя.
Алексей Доренский,
собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:
— Через какое-то время с нами связалась девушка из Петрозаводска. Сказала: «Ой, как классно! Наделайте мне таких же буковок, а я их буду у себя продавать». Так мы и поступили.
Культурно и сладко
Очень скоро стало понятно, что жена Алексея Лана просто не успевает «стряпать буквочки» на родной кухне в необходимом количестве. Тогда арендовали помещение для цеха и перевезли производство туда.
В это же время нашелся и первый сотрудник.
Алексей Доренский,
собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:
— Подруга нашей подруги как раз искала работу, а нам как раз нужен был кондитер. Мы предложили ей — она согласилась и стала заниматься приготовлением шоколадных букв, а Лана — сосредоточилась на продажах ВКонтакте, ну и была на подхвате, когда рук не хватало.
Когда производство выросло, новых сотрудников нашли более стандартным способом — через «Авито» и hh.
Спикер отмечает, что в зимнее время года над сладкими шедеврами «колдуют» пять человек, а в летнее — только два. Это объясняется сезонными особенностями бизнеса.
Алексей Доренский,
собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:
— Зимой, перед праздниками, продажи идут лучше всего. Оно и понятно — в каникулы все хотят поздравить родственников и друзей пооригинальнее. К сезону мы готовимся еще с октября. Начинаем набор и обучение кондитеров. После Восьмого Марта ажиотаж на товар, как правило, снижается.
В ходу не только стандартные фразы по типу: «С новым годом!» и «Я тебя люблю!», но и более дерзкие. Например, «С днем рождения, старая клюшка!»
Сейчас послание можно составить не только на русском, но и на казахском, болгарском и английском языках. Также есть возможность добавить смайлик или сердечко, чтобы презент получился еще более «говорящим», или нанести на плитку логотип клиента.
Больше, больше шоколада
Буквы создаются из молочного шоколада Barry Callebaut. Ценители знают, что эта бельгийская компания — признанный лидер рынка и гарант качества.
Однако вкусная фраза — это не все, что входит в подарочный набор от «ШокоЛаны».
Алексей Доренский,
собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:
— Остальной шоколад (он у нас представлен в виде конфет) можно выбрать из одиннадцати вариантов. Есть, например, облепиховый, клубничный, клюквенный. Он тоже иностранного «происхождения», покупаем у дилеров.
Сладкие цены и довольные покупатели
Изначально ценовая политика предприятия «ШокоЛана» формировалась очень просто.
«Мы спрашивали у родителей и друзей, по какой цене они готовы купить наш товар. Ее в итоге и выставляли. А дальше думали о том, как сделать так, чтобы нам было выгодно производить и реализовывать товар по этой цене», — комментирует собеседник.
Сегодня основная площадка распространения продукции «ШокоЛана» — группа «Вконтакте». Еще, отмечает герой, очень помогают всероссийские выставки, на которых можно представить аудитории свой товар.
Алексей Доренский,
собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:
— У нас был опыт сотрудничества с региональным фондом МСП. Мы арендовали офис в бизнес-инкубаторе на очень выгодных условиях. Также с фондом МСП мы активно сотрудничали по вопросу участия в выставках: фонд оплачивал аренду и застройку коллективного стенды, а мы брали на себя прочие расходы, вроде билетов на самолеты, оплаты проживания в гостиницах и т.п.
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