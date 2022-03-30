Слаще любых слов. Как барнаульская компания превращает шоколад в страстные признания

Алексей Доренский с супругой начинали бизнес прямо на кухне. Но сначала «приготовили» не само лакомство, а оборудование для работы с ним. Затем научились придавать десерту необычный алфавитный формат, который понравился клиентам. Так появилось еще одно направление.

Рассказываем, как из одной формочки вырастить масштабное производство, выйти на мировой рынок и уберечь сладкое дело от горьких последствий кризиса.

Мечта и случай

Герой рассказывает, что идея основать собственное дело возникла у его супруги. Именно поэтому в названии заложено ее имя.

Алексей Доренский,

собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:

— Она всегда хотела работать на себя, иметь маленький магазинчик. Но все никак не решалась что-то открыть. Поэтому начать действовать должен был я.

Алексей Доренский с супругой. Фото: архив компании «ШокоЛана»

Алексей Доренский,

собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:

— Мы промониторили рынок и поняли, что было бы классно заняться шоколадом ручной работы. Он был в тренде. Да и у нас самих на кухне всегда была гора всевозможных сникерсов и твиксов, которыми питалась Лана. Оказалось, что иностранная техника для шоколада стоит дорого, даже по тем временам. Посовещались и пришли к выводу, что я смогу создать приборы не хуже иностранных, с чего и начали.

В ноябре 2012-ого года я разработал и продал свой первый приборчик. А в 2016-ом году мы уже производили и приборчики и силиконовые формочки для шоколада. И вот однажды к нам обратился клиент с запросом на формы для букв. Так появились шоколадные буквы. Лана смекнула, что раз есть формы для букв и оборудование, то можно попробовать производить и сам продукт. Так появился ее бизнес.

Шокоалфавит штамповался дома на кухне, собирался в красивые фразы и слова. А продавались десертно-филологические творения в группе «Вконтакте».

Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана» Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана»

Постепенно товар стали покупать предприниматели из других регионов, чтобы реализовывать у себя.

Алексей Доренский,

собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:

— Через какое-то время с нами связалась девушка из Петрозаводска. Сказала: «Ой, как классно! Наделайте мне таких же буковок, а я их буду у себя продавать». Так мы и поступили.

Культурно и сладко

Очень скоро стало понятно, что жена Алексея Лана просто не успевает «стряпать буквочки» на родной кухне в необходимом количестве. Тогда арендовали помещение для цеха и перевезли производство туда.

В это же время нашелся и первый сотрудник.

Алексей Доренский,

собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:

— Подруга нашей подруги как раз искала работу, а нам как раз нужен был кондитер. Мы предложили ей — она согласилась и стала заниматься приготовлением шоколадных букв, а Лана — сосредоточилась на продажах ВКонтакте, ну и была на подхвате, когда рук не хватало.

Когда производство выросло, новых сотрудников нашли более стандартным способом — через «Авито» и hh.

Спикер отмечает, что в зимнее время года над сладкими шедеврами «колдуют» пять человек, а в летнее — только два. Это объясняется сезонными особенностями бизнеса.

Алексей Доренский,

собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:

— Зимой, перед праздниками, продажи идут лучше всего. Оно и понятно — в каникулы все хотят поздравить родственников и друзей пооригинальнее. К сезону мы готовимся еще с октября. Начинаем набор и обучение кондитеров. После Восьмого Марта ажиотаж на товар, как правило, снижается.

В ходу не только стандартные фразы по типу: «С новым годом!» и «Я тебя люблю!», но и более дерзкие. Например, «С днем рождения, старая клюшка!»

Сейчас послание можно составить не только на русском, но и на казахском, болгарском и английском языках. Также есть возможность добавить смайлик или сердечко, чтобы презент получился еще более «говорящим», или нанести на плитку логотип клиента.

Слаще любых слов. Фото: архив компании «ШокоЛана»

Больше , больше шоколада

Буквы создаются из молочного шоколада Barry Callebaut. Ценители знают, что эта бельгийская компания — признанный лидер рынка и гарант качества.

Однако вкусная фраза — это не все, что входит в подарочный набор от «ШокоЛаны».

Алексей Доренский,

собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:

— Остальной шоколад (он у нас представлен в виде конфет) можно выбрать из одиннадцати вариантов. Есть, например, облепиховый, клубничный, клюквенный. Он тоже иностранного «происхождения», покупаем у дилеров.

Сладкие цены и довольные покупатели

Изначально ценовая политика предприятия «ШокоЛана» формировалась очень просто.

«Мы спрашивали у родителей и друзей, по какой цене они готовы купить наш товар. Ее в итоге и выставляли. А дальше думали о том, как сделать так, чтобы нам было выгодно производить и реализовывать товар по этой цене», — комментирует собеседник.

Сегодня основная площадка распространения продукции «ШокоЛана» — группа «Вконтакте». Еще, отмечает герой, очень помогают всероссийские выставки, на которых можно представить аудитории свой товар.

Алексей Доренский с супругой. Фото: архив компании «ШокоЛана» Алексей Доренский с супругой. Фото: архив компании «ШокоЛана»

Алексей Доренский,

собственник и генеральный директор компании «ШокоЛана»:

— У нас был опыт сотрудничества с региональным фондом МСП. Мы арендовали офис в бизнес-инкубаторе на очень выгодных условиях. Также с фондом МСП мы активно сотрудничали по вопросу участия в выставках: фонд оплачивал аренду и застройку коллективного стенды, а мы брали на себя прочие расходы, вроде билетов на самолеты, оплаты проживания в гостиницах и т.п.

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