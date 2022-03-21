Экономят время и ресурсы. Как алтайские предприниматели развивают производства при поддержке фонда МСП

Почти 2,3 млрд рублей кредитных средств в 2021 году привлекли алтайские предприниматели под поручительства Алтайского фонда МСП . Полученные средства бизнес направлял на инвестиционные цели — строительство, покупку оборудования, а также пополнение оборотного капитала. Сейчас, в новых экономических реалиях, Центр предоставления гарантий продолжает поддерживать малый и средней бизнес, предлагая оптимальные варианты сотрудничества. О том, кто ими уже воспользовался, читайте в материале altapress.ru.

Как открыть бойню

Руководитель фермерского хозяйства Олег Абросимов свой предпринимательский путь начал 13 лет назад. На центральном рынке в Бийске установил прилавок и начал торговать мясом. Бизнес потихоньку развивался, прежних объёмов поставок уже не хватало.

Поэтому вместе с партнёром Олег Абросимов приобрел хозяйство в Зональном районе — пять покосившихся коровников и здание конторы. Привёл всё в порядок и завёл скот. На сегодняшний день у него 15 дойных коров, 30 телят, больше 300 свиней, есть небольшое поголовье овец.

Но и этого фермеру-энтузиасту показалось мало — понадобилась собственная переработка.

Олег Абросимов,

алтайский предприниматель , руководитель крестьянско-фермерского хозяйства:

— Всё началось с того, что сами захотели вкусной колбасы. Сделали один сорт на пробу. Сейчас у нас есть собственный цех по производству колбас и полуфабрикатов. Только колбасы теперь выпускаем 14 наименований.

Жители наукограда с продукцией Олега Абросимова давно знакомы — по городу у предпринимателя функционируют семь фирменных магазинов. Есть предложения по расширению сети в Барнауле и Новосибирске, но к таким серьезным шагам в бизнесе фермер относится взвешенно.

В конце 2021 года он сделал большое дело — запустил на своей базе в Зональном районе бойню, отвечающую всем современным стандартам. Теперь предприниматель здесь производит убой своего скота, а также готов оказывать соответствующие услуги населению.

Крестьянско-фермерское хозяйство. НО «Алтайский фонд МСП»

Новый проект обошёлся Олегу Абросимову в несколько миллионов рублей — сумма для предпринимателя нешуточная. Сам он признается, что с такой нагрузкой в одиночку вряд ли бы справился, поэтому обратился в банк, а затем — в Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства. Там его заявку оперативно рассмотрели и выступили в роли гаранта по кредиту.

«Насколько полезна господдержка для бизнеса, прочувствовали на своём деле. Привлечение залоговой базы Фонда МСП — полезный и действующий инструмент. Сейчас рассматриваем другие варианты, например, грантовую поддержку в молочном и мясном животноводстве», — объяснил Олег Абросимов.

Олег Абросимов. НО «Алтайский фонд МСП»

Как увеличить производство

Бийская компания «Химэкс плюс» в 2021 году тоже воспользовалась поручительством МСП. Предприятие по выпуску бытовой химии открыло в банке кредитную линию, часть залогового обеспечения взял на себя Фонд.

Директор компании Андрей Волков рассказывает: на полученные средства приобрели новое фасовочное оборудование. Оно позволит улучшить качество упаковки и увеличить объёмы выпускаемой продукции. Собирать его на промплощадке начнут 1 апреля, и это не шутка.

Надо сказать, что «Химэкс плюс» — предприятие уникальное. Оно — своеобразный наследник «Полиэкса». Военно-промышленный гигант когда-то выпускал и бытовую химию, в частности, пасту для стирки и уборки. Бийчане говорят, что продукция была довольно популярной.

Андрей Волков. НО «Алтайский фонд МСП»

Андрей Волков,

генеральный директор компании «Химэкс плюс»:

— Это была разработка белорусского института бытовой химии. Паста была очень востребована, продавалась везде в Алтайском крае. Когда комбинат закрылся, нам достались оборудование и технологии. Начинали с одного вида, а сейчас у нас четыре разновидности данной продукции.

Андрей Волков уверяет: бийская паста — не хуже брендовых стиральных порошков мировых производителей. Учитывая, что крупные иностранные компании отказались от поставок в Россию, спрос на бийскую продукцию может увеличиться.

Крестьянско-фермерское хозяйство. НО «Алтайский фонд МСП» Крестьянско-фермерское хозяйство. НО «Алтайский фонд МСП» Крестьянско-фермерское хозяйство. НО «Алтайский фонд МСП» Крестьянско-фермерское хозяйство. НО «Алтайский фонд МСП» Крестьянско-фермерское хозяйство. НО «Алтайский фонд МСП»

Как обновить автопарк

«Бийская транспортная компания», работающая на рынке перевозок уже 18 лет, в 2021 году обновила автопарк. Серьезную покупку на 16 млн рублей — несколько новых грузовиков Scania — предприятие осуществило в кредит с поручительством Фонда МСП.

«На момент оформления сделки нам не хватало залогового имущества, поэтому обратились в Фонд и были приятно удивлены уровнем организации процесса — оформление документов заняло короткий период. Хочется за это выразить слова благодарности — экономия времени и ресурсов оказались существенными», — рассказал директор «Бийской транспортной компании» Олег Кузнецов.

По его словам, пользоваться поддержкой Фонда МСП он намерен и в дальнейшем. В планах транспортной компании — приобретение еще 10 единиц техники.

Олег Кузнецов. НО «Алтайский фонд МСП»

Что предлагает Фонд МСП

Наталья Магель, руководитель Центра предоставления гарантий Алтайского фонда МСП, рассказывает: объем выданных гарантий в 2021 году был рекордным. За весь период было предоставлено 136 поручительств в объеме 799 млн рублей. Это позволило бизнесу получить почти 2,3 млрд рублей кредитных средств.

Схема предельно проста — при недостатке залоговой базы у предпринимателя часть этих обязательств Фонд берет на себя. По словам Натальи Магель, есть сделки, когда обеспечение со стороны бизнеса минимально, либо вообще отсутствует.

«В случае, когда банк выявляет нехватку залога, предприниматель вправе обратиться к нам, причем само обращение и сбор документов организует как раз кредитор. Фонд со своей стороны готов поручиться в размере до 70% по ряду категорий сделок. Рассмотрение заявок происходит очень быстро — как правило, это два-три рабочих дня, и мы готовы заключать трёхсторонний договор», — объяснила Наталья Магель.

Наталья Магель. НО «Алтайский фонд МСП»

Надо сказать, что даже в нынешних, непростых для бизнеса условиях, когда происходит удорожание кредитных ресурсов, гарантии со стороны Фонда МСП всё также предоставляются.

Кроме того, на федеральном уровне Центробанком и корпорацией МСП утверждён ряд антикризисных и льготных кредитных программ, ставки по которым будут устанавливаться в диапазоне 8,5% -15% - в зависимости от цели кредита и сегмента бизнеса (средний либо малый микросегмент).

Алтайский Фонд МСП также делает шаг навстречу предпринимательству, снижая тариф по предоставляемому поручительству — теперь гарантии Фонда можно получить по ставке 0,5% годовых от суммы поручительства (в зависимости от отрасли заемщика и цели кредита), и готов в ближайшее время предложить дополнительные льготы по комиссии за поручительство для ряда региональных предприятий.

Уплата этой комиссии для бизнеса, привлекающего инвестиционные займы, возможна в рассрочку.