Время гибкости и изменений: итоги всероссийского форума «Мой бизнес»

В работе форума приняла участие делегация Алтайского края: начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, руководитель Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков, директор Алтайского центра кластерного развития Сергей Кореннов, руководитель Центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова и руководитель центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская.
Главной повесткой форума стало обсуждение оперативных мер государственной поддержки бизнеса в условиях санкций.
На первой же сессии эксперты сошлись во мнении, что сейчас пришло время совместных инициатив и гибкого реагирования.
По мнению заместителя Председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, сейчас у российских предпринимателей есть возможность разобрать детально процесс импортозамещения, а также в упрощённом режиме решать административные вопросы.
Так, например, треть экономики Подмосковья составляют субъекты МСП и самозанятые. В деле импортозамещения уже преуспели фармацевтические, логистические компании Подмосковья, а также предприятия оборонопромышленного комплекса. Мы — пример хорошо диверсифицированной экономики, — подчеркнула Зиновьева.
Общий настрой на работу, озвученный и зам. министром экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой, был поддержан экспертным сообществом в контексте консолидации сил, отсутствия паники и своевременного появления законодательных инициатив.
Программа Форума охватила целый ряд актуальных тем по банковской поддержке субъектов МСП, по работе с самозанятыми, развитию фермерских хозяйств и популяризации предпринимательства среди школьников и студенческой молодёжи.
На сессии «Повышение открытости центров „Мой бизнес“ и организация эффективного взаимодействия с субъектами МСП» представители региональных центров делились лучшими примерами в работе с предпринимателями.
Интерес вызвал опыт Татарстана по созданию команды бизнес-шерифов; Пермь показала отличные результаты по раскрутке Тelegram-канала, запущенного при нулевом бюджете; успешную практику Алтайского края представила Ирина Черепанова, рассказав о проекте «Автопоезд». Его ценность в большом охвате предпринимателей в муниципалитетах края, когда совместно с информационно-консультационными центрами удаётся выявлять запрос предпринимателей на экспертное мнение в конкретных вопросах ведения бизнеса, подобрать услугу или информационную поддержку. «Автопоезд» уже не раз доказал свою эффективность на территории Алтайского края в повышении лояльность и доверия предпринимателей к региональному Центру «Мой бизнес».
В программу Форума органично вписалась и секция школьных стартапов. Спикерами стали ребята, которые в свои 14−15 лет уже имеют собственный бизнес. Выпускники проекта «Технолидеры XXI века», активно поддерживаемые Фондом социальных инвестиций, компанией «Детский форсайт», Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы «РОСНАНО» поделились своим опытом старта в бизнесе. Всем им удаётся совмещать бизнес в сфере информационных технологий с учёбой в старших классах общеобразовательной школы. Единогласным мнением стала уверенность в том, что уход иностранных компаний с российского рынка освободит ниши в IT-сфере в том числе и для молодёжных стартапов.
Обсуждали перспективы для российских предприятий-экспортёров. На фоне ухода американских и европейских брендов намного более благоприятным складывается климат в торговле с Объединёнными арабскими эмиратами, азиатское и африканское направления также перспективны. Структура экспорта сохранит сырьевую составляющую, однако готовая российская продукция имеет в этих странах устойчивую репутацию, что обещает сохранить долю рынка за Россией.
Подводя итоги Форума, Татьяна Илюшникова отметила, что порция законодательных инициатив будет появляться в Правительстве еженедельно. А сейчас время консолидировать силы и продолжать работать с удвоенной энергией.
Справка
С 10 марта 2022 года вступил в силу мораторий на проведение проверок для бизнеса, Центральным банком принято решение выделить дополнительно 500 млрд.руб. для кредитования малого бизнеса, на основе Указа Президента РФ для IT-компаний снижены тарифы страховых взносов и ставки налога на прибыль, кроме того, целый ряд отраслей (сельское хозяйство, культура, образование, здравоохранение, спорт, общественное питание, информационные технологии, торговля, сфера услуг, обрабатывающее производство) может воспользоваться кредитными каникулами сроком до 6 месяцев.