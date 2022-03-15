Время гибкости и изменений: итоги всероссийского форума «Мой бизнес»

В Подмосковье завершил свою работу Второй всероссийский форум «Мой бизнес», собравший представителей одноимённых центров со всей России.

В работе форума приняла участие делегация Алтайского края: начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, руководитель Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков, директор Алтайского центра кластерного развития Сергей Кореннов, руководитель Центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова и руководитель центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская.

Главной повесткой форума стало обсуждение оперативных мер государственной поддержки бизнеса в условиях санкций.

На первой же сессии эксперты сошлись во мнении, что сейчас пришло время совместных инициатив и гибкого реагирования.

По мнению заместителя Председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, сейчас у российских предпринимателей есть возможность разобрать детально процесс импортозамещения, а также в упрощённом режиме решать административные вопросы.

Второй всероссийский форум «Мой бизнес» Центр «Мой бизнес»

Так, например, треть экономики Подмосковья составляют субъекты МСП и самозанятые. В деле импортозамещения уже преуспели фармацевтические, логистические компании Подмосковья, а также предприятия оборонопромышленного комплекса. Мы — пример хорошо диверсифицированной экономики, — подчеркнула Зиновьева.

Общий настрой на работу, озвученный и зам. министром экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой, был поддержан экспертным сообществом в контексте консолидации сил, отсутствия паники и своевременного появления законодательных инициатив.

Программа Форума охватила целый ряд актуальных тем по банковской поддержке субъектов МСП, по работе с самозанятыми, развитию фермерских хозяйств и популяризации предпринимательства среди школьников и студенческой молодёжи.

Второй всероссийский форум «Мой бизнес» Центр «Мой бизнес»

На сессии «Повышение открытости центров „Мой бизнес“ и организация эффективного взаимодействия с субъектами МСП» представители региональных центров делились лучшими примерами в работе с предпринимателями.

Интерес вызвал опыт Татарстана по созданию команды бизнес-шерифов; Пермь показала отличные результаты по раскрутке Тelegram-канала, запущенного при нулевом бюджете; успешную практику Алтайского края представила Ирина Черепанова, рассказав о проекте «Автопоезд». Его ценность в большом охвате предпринимателей в муниципалитетах края, когда совместно с информационно-консультационными центрами удаётся выявлять запрос предпринимателей на экспертное мнение в конкретных вопросах ведения бизнеса, подобрать услугу или информационную поддержку. «Автопоезд» уже не раз доказал свою эффективность на территории Алтайского края в повышении лояльность и доверия предпринимателей к региональному Центру «Мой бизнес».

Второй всероссийский форум «Мой бизнес» Центр «Мой бизнес»

В программу Форума органично вписалась и секция школьных стартапов. Спикерами стали ребята, которые в свои 14−15 лет уже имеют собственный бизнес. Выпускники проекта «Технолидеры XXI века», активно поддерживаемые Фондом социальных инвестиций, компанией «Детский форсайт», Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы «РОСНАНО» поделились своим опытом старта в бизнесе. Всем им удаётся совмещать бизнес в сфере информационных технологий с учёбой в старших классах общеобразовательной школы. Единогласным мнением стала уверенность в том, что уход иностранных компаний с российского рынка освободит ниши в IT-сфере в том числе и для молодёжных стартапов.

Обсуждали перспективы для российских предприятий-экспортёров. На фоне ухода американских и европейских брендов намного более благоприятным складывается климат в торговле с Объединёнными арабскими эмиратами, азиатское и африканское направления также перспективны. Структура экспорта сохранит сырьевую составляющую, однако готовая российская продукция имеет в этих странах устойчивую репутацию, что обещает сохранить долю рынка за Россией.

Второй всероссийский форум «Мой бизнес» Центр «Мой бизнес»

Подводя итоги Форума, Татьяна Илюшникова отметила, что порция законодательных инициатив будет появляться в Правительстве еженедельно. А сейчас время консолидировать силы и продолжать работать с удвоенной энергией.

Справка

С 10 марта 2022 года вступил в силу мораторий на проведение проверок для бизнеса, Центральным банком принято решение выделить дополнительно 500 млрд.руб. для кредитования малого бизнеса, на основе Указа Президента РФ для IT-компаний снижены тарифы страховых взносов и ставки налога на прибыль, кроме того, целый ряд отраслей (сельское хозяйство, культура, образование, здравоохранение, спорт, общественное питание, информационные технологии, торговля, сфера услуг, обрабатывающее производство) может воспользоваться кредитными каникулами сроком до 6 месяцев.