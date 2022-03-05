Позвольте себе избавиться от лишних… клиентов

Программа будет проходить в интерактивном формате обучения — взаимодействие между спикером и участниками в форме коммуникативной практики, диалог и мозговой штурм, ведение занятий с использованием практического обучения: дискуссии, практическая отработка в мини-группах и на общих обсуждениях, разбор кейсов действующих предпринимателей, демонстрация и отработка приёмов и техник по маркетингу и продажам в формате упражнений.
Программа интенсива-тренинга состоит из 3 блоков:
- Разбор бизнес-стратегии, основанной на работе только с прибыльными клиентами, разделяющими ценности и миссию бизнеса. Стратегия подходит как для стартапов, так и для бизнесов с действующей клиентской базой.
- Построение рейтинга клиентов в клиентской базе, выделение групп клиентов и разработка стратегии взаимодействия с ними.
- Построение плана продаж и разбор эффективных техник, применение разговора «на языке клиента».
- Формирование тактической цели бизнеса и перспективного планирования.
- Формирование предложений для лучших клиентов.
- Метод «180 градусов», позволяющий выгодно отстраиваться от конкурентов.
- Кросс-маркетинг с компаниями из других сфер для повышения лояльности потребителя и увеличения среднего чека; формирование клуба привилегий на основе CJM (карты пути клиента).
- Оценка действующих ресурсов.
- Оценка потенциальных ресурсов.
- Оценка ресурсов партнёров. Готовые примеры и кейсы для успешных коллабораций.
Ведущими интенсив-тренинга выступают практики с опытом маркетинга и эффективных партнерских связей:
Ксения Тернова
- Предприниматель, основатель сети образовательных центров «UpgradeUM» и агентства внедрения маркетинга «Ternovaks».
- Официальный член ассоциации для бизнеса «Legacy League» by Mike Michalowicz, автора книги «Метод тыквы в бизнесе».
- Сертифицированный тренер по социальному предпринимательству.
- Эксперт по маркетингу, студент МВА.
Олеся Лободина
- Предприниматель, руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза».
- Эксперт в сфере социального предпринимательства.
- Автор курса по развитию партнерских связей в бизнесе «Партнерство в деле».
Место проведения: Центр «Мой бизнес», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.
Дата и время проведения: 16 и 17 марта 2022 года с 10:00 до 17:00 час.
Количество мест ограничено!
Участие в программе бесплатное! (16+)
Дополнительная информация по телефону: 8−800−222−83−22 (доб. 207).