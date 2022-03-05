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Позвольте себе избавиться от лишних… клиентов
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Позвольте себе избавиться от лишних… клиентов

16−17 марта в Центре «Мой бизнес» впервые пройдёт интенсив-тренинг для предпринимателей на основе книги Майка Микаловица «Метод тыквы в бизнесе. Как выращивать идеальных клиентов и отсеивать ненужных».

Центр «Мой бизнес».
Центр «Мой бизнес».
Дмитрий Лямзин

Программа будет проходить в интерактивном формате обучения — взаимодействие между спикером и участниками в форме коммуникативной практики, диалог и мозговой штурм, ведение занятий с использованием практического обучения: дискуссии, практическая отработка в мини-группах и на общих обсуждениях, разбор кейсов действующих предпринимателей, демонстрация и отработка приёмов и техник по маркетингу и продажам в формате упражнений.

Программа интенсива-тренинга состоит из 3 блоков:

1
Работа с клиентами и продажами:
  • Разбор бизнес-стратегии, основанной на работе только с прибыльными клиентами, разделяющими ценности и миссию бизнеса. Стратегия подходит как для стартапов, так и для бизнесов с действующей клиентской базой.
  • Построение рейтинга клиентов в клиентской базе, выделение групп клиентов и разработка стратегии взаимодействия с ними.
  • Построение плана продаж и разбор эффективных техник, применение разговора «на языке клиента».
  • Формирование тактической цели бизнеса и перспективного планирования.
2
Клиентский сервис:
  • Формирование предложений для лучших клиентов.
  • Метод «180 градусов», позволяющий выгодно отстраиваться от конкурентов.
  • Кросс-маркетинг с компаниями из других сфер для повышения лояльности потребителя и увеличения среднего чека; формирование клуба привилегий на основе CJM (карты пути клиента).
3
Оценка ресурсов:
  • Оценка действующих ресурсов.
  • Оценка потенциальных ресурсов.
  • Оценка ресурсов партнёров. Готовые примеры и кейсы для успешных коллабораций.

Ведущими интенсив-тренинга выступают практики с опытом маркетинга и эффективных партнерских связей:

Ксения Тернова

  • Предприниматель, основатель сети образовательных центров «UpgradeUM» и агентства внедрения маркетинга «Ternovaks».
  • Официальный член ассоциации для бизнеса «Legacy League» by Mike Michalowicz, автора книги «Метод тыквы в бизнесе».
  • Сертифицированный тренер по социальному предпринимательству.
  • Эксперт по маркетингу, студент МВА.

Олеся Лободина

  • Предприниматель, руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза».
  • Эксперт в сфере социального предпринимательства.
  • Автор курса по развитию партнерских связей в бизнесе «Партнерство в деле».

Место проведения: Центр «Мой бизнес», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Дата и время проведения: 16 и 17 марта 2022 года с 10:00 до 17:00 час.

Количество мест ограничено!

Участие в программе бесплатное! (16+)

Дополнительная информация по телефону: 8−800−222−83−22 (доб. 207).

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