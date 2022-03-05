Позвольте себе избавиться от лишних… клиентов

16−17 марта в Центре «Мой бизнес» впервые пройдёт интенсив-тренинг для предпринимателей на основе книги Майка Микаловица «Метод тыквы в бизнесе. Как выращивать идеальных клиентов и отсеивать ненужных».

Программа будет проходить в интерактивном формате обучения — взаимодействие между спикером и участниками в форме коммуникативной практики, диалог и мозговой штурм, ведение занятий с использованием практического обучения: дискуссии, практическая отработка в мини-группах и на общих обсуждениях, разбор кейсов действующих предпринимателей, демонстрация и отработка приёмов и техник по маркетингу и продажам в формате упражнений.

Программа интенсива-тренинга состоит из 3 блоков:

1 Работа с клиентами и продажами: Разбор бизнес-стратегии , основанной на работе только с прибыльными клиентами , разделяющими ценности и миссию бизнеса. Стратегия подходит как для стартапов , так и для бизнесов с действующей клиентской базой.

основанной на работе только с прибыльными клиентами разделяющими ценности и миссию бизнеса. Стратегия подходит как для стартапов так и для бизнесов с действующей клиентской базой. Построение рейтинга клиентов в клиентской базе , выделение групп клиентов и разработка стратегии взаимодействия с ними.

выделение групп клиентов и разработка стратегии взаимодействия с ними. Построение плана продаж и разбор эффективных техник , применение разговора «на языке клиента».

применение разговора «на языке клиента». Формирование тактической цели бизнеса и перспективного планирования.

2 Клиентский сервис: Формирование предложений для лучших клиентов.

Метод «180 градусов», позволяющий выгодно отстраиваться от конкурентов.

Кросс-маркетинг с компаниями из других сфер для повышения лояльности потребителя и увеличения среднего чека; формирование клуба привилегий на основе CJM ( карты пути клиента).

3 Оценка ресурсов: Оценка действующих ресурсов.

Оценка потенциальных ресурсов.

Оценка ресурсов партнёров. Готовые примеры и кейсы для успешных коллабораций.

Ведущими интенсив-тренинга выступают практики с опытом маркетинга и эффективных партнерских связей:

Ксения Тернова Предприниматель , основатель сети образовательных центров «UpgradeUM» и агентства внедрения маркетинга «Ternovaks».

основатель сети образовательных центров «UpgradeUM» и агентства внедрения маркетинга «Ternovaks». Официальный член ассоциации для бизнеса «Legacy League» by Mike Michalowicz , автора книги «Метод тыквы в бизнесе».

автора книги «Метод тыквы в бизнесе». Сертифицированный тренер по социальному предпринимательству.

Эксперт по маркетингу , студент МВА.

Олеся Лободина Предприниматель , руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза».

руководитель проекта «Алтайская резиденция Деда Мороза». Эксперт в сфере социального предпринимательства.

Автор курса по развитию партнерских связей в бизнесе «Партнерство в деле».

Место проведения: Центр «Мой бизнес», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19.

Дата и время проведения: 16 и 17 марта 2022 года с 10:00 до 17:00 час.

Количество мест ограничено!

Участие в программе бесплатное! (16+)

Дополнительная информация по телефону: 8−800−222−83−22 (доб. 207).