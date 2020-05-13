Сломался счетчик. Как коронавирус вычищает Барнаул от лишних такси

Такси, по заявлением медиков, сейчас самый безопасный вид транспорта. Тем не менее и там есть риск подцепить вирус. Как сохранить свое здоровье в поездке, какое место в машине самое безопасное в период пандемии и на сколько снизился пассажиропоток — узнал altapress.ru.

Удар по водителям

Такси признано медиками самым безопасным видом транспорта в период пандемии коронавируса. Но многие жители Барнаула вынуждены экономить и ездить в полных автобусах, трамваях и троллейбусах. В службах такси отмечают серьезный спад пассажиропотока.

«Половина наших водителей остались без работы. Поняли, что нормально заработать теперь не получится, и уволились. Готовых сесть за руль стало на 70% меньше», — рассказывает директор алтайского центра подключения водителей «Дигма» Татьяна Бугаева.

Число заказов сократилось вдвое. А время перерывов между ними выросло в разы. Вместо прежних пяти минут теперь водители ждут заветного вызова иногда по два часа. Из-за этого гарантированную суточную выплату в «Дигме» теперь никто не получает.

Такси. Анна Зайкова

Между тем плату за аренду офиса, который раньше был нужен для встреч с водителями, разумеется, не отменили. Оплачивать аренду «Дигма» вынуждена с помощью кредитов. Также заемные средства нужны на ремонт автомобилей, запчасти, смену шин и на приобретение самих машин. Банк же не спешит давать кредитные каникулы, так как суммы слишком большие. «Еще месяца три — и мы разоримся», — вздыхает Татьяна Бугаева.

Некоторые перевозчики наоборот отмечают рост пассажиропотока.

«В конце апреля и в начале мая спрос на поездки в Барнауле вырос на 21%, количество активных перевозчиков в нашей системе увеличилось на 17%", — комментирует PR-специалист службы такси «Везет» Юлия Варламова.

Барнаульские такси. Михаил Хаустов

Спрос снизился , тарифы остались

В офисах сервисов «Яндекс. Такси» и «Максим» в один голос утверждают: снижать тарифы просто некуда.

Максим Шушарин,

директор сервиса заказа такси «Максим»:

Да, наши доходы уменьшились, но мы и партнеры-водители понимаем, какое значение сейчас имеют услуги такси. Мы обеспечиваем передвижение работников организаций и предприятий, которые имеют жизненно важное и стратегическое значение: врачей, фармацевтов, сотрудников служб жизнеобеспечения, полицейских, спасателей и других. Горожане навещают тех, кто нуждается в помощи. Услуга должна оставаться доступной.

Дезинфекция машин

Руководители таксопарков сейчас особенно заинтересованы в соблюдении санитарных правил при обработке автомобилей. Ручки дверей, окна, руль, панели теперь каждый день «трепещут» перед антисептиком.

Такси. Анна Зайкова

Елизавета Хмелева,

пресс-секретарь «Яндекс. Такси»:

С начала марта в несколько раз выросло число городов, в которых действуют пункты дезинфекции автомобилей для перевозчиков, сотрудничающих с «Яндекс. Такси». Сейчас дезинфекция организована в 23 городах России.

Благодаря тому что партнеры «Яндекс. Такси» обеспечивают поток автомобилей на пункты обработки, сервису удалось договориться о снижении стоимости дезинфекции для партнеров в полтора-два раза по сравнению с рыночной. В итоге одна процедура стоит для перевозчика в среднем 150 рублей. Однако Барнаула на карте пунктов дезинфекции нет.

«Вирус-шмирус»

Водители — обычные люди, которые тоже боятся за свое здоровье. Это одна из причин, по которой некоторые из них отказываются садиться за руль в период разгула коронавирусной инфекции.

Такси. Настасья Коваленко

Тем же, кто продолжает работу, рекомендуется носить маску, хранить антисептик в бардачке, измерять температуру в начале рабочего дня. При любом недомогании водитель должен обратиться к врачу.

Однако «рекомендовано» — не значит «обязательно». Далеко не все водители даже носят маски.

Максим Шушарин,

директор сервиса заказа такси «Максим»:

Возможно, на это влияют многочисленные интервью медицинских специалистов, которые говорят, что маску носить нужно не тем, кто здоров, а тем, кто болен. Также есть проблема с дефицитом масок.

Такси в Барнауле altapress.ru

Действительно, когда садишься в автомобиль, непонятно, как водитель относится к нынешней обстановке. Некоторые открыто заявляют, не прикрывая маской рот: «Не верю я в ваш вирус-шмирус! Это все СМИ раздули!»

ГИБДД же пока не проявляет повышенного интереса именно к такси.

«Это и не нужно. В Алтайском крае такси допущены к работе официально», — комментирует Максим Шушарин.

Такси. Анна Зайкова

Правила для пассажиров

Тем, кто пользуется услугами такси, лучше придерживаться мер предосторожности самостоятельно. Носить маску, не садиться рядом с водителем и не ездить толпой.

Максим Шушарин,

директор сервиса заказа такси «Максим»:

Пассажирам лучше садиться сзади, на сиденье по диагонали от водителя. Это самое безопасное место в автомобиле в период пандемии, которое позволяет людям находиться на максимальном расстоянии друг от друга. Если у пассажира есть симптомы ОРВИ, необходимо надеть маску, чтобы обезопасить водителя.

Что касается оплаты, возможность рассчитаться наличными еще сохраняется, но уже не приветствуется.

Такси. Анна Зайкова

«Если потребовалась поездка на такси, то рекомендуем использовать для оплаты только бесконтактный способ: картой, привязанной к приложению заказа такси, или Apple Pay, Google Pay, а во время поездки находиться на заднем сиденье и иметь средства дезинфекции», — рекомендует Елизавета Хмелева.

Выживут не все

Однако водители уходят не только из-за страха заразиться. Дело в том, что многие таксопарки дают машины водителям в аренду. Но из-за падения выручки люди ищут парки с арендной платой поменьше.

«Конечно, большим таксопаркам волноваться не о чем, они все равно заработают, поэтому могут максимально снижать цены», — считает Татьяна Бугаева. Более мелкие парки себе такой роскоши позволить не могут, ведь тогда будет просто не на что обслуживать машины.

Такси. Михаил Хаустов

Альтернатива поездкам с пассажирами — курьерская доставка тоже не способна спасти заработок таксистов. «Заказов на доставку почти нет», — добавляет Бугаева.

Цифра В Барнауле, по данным 2ГИС, зарегистрировано 24 службы такси. Не исключено, что к окончанию пандемии их может оказаться в разы меньше.

Анна Кабанова