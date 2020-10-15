Сметана, молоко и фарш подешевели в Алтайском крае в сентябре

Годовая продуктовая инфляция в Алтайском крае замедлилась. В сентябре она составила 4,6%, а месяцем ранее была 4,8%. Некоторые виды продуктов не просто стали медленнее дорожать, а вовсе подешевели по сравнению с сентябрем 2019 года.

Замедлился рост цен на мясную и молочную продукцию. Сметана, молоко и фарш стали стоить дешевле, чем осенью 2019 года.

Объемы производства молока увеличились, а закупочные цены на сырье остаются достаточно низкими. Это держит и цены на некоторые виды готовой продукции на уровне ниже прошлого года, пояснили в алтайском отделении Сибирского управления ЦБ.

На цены мясных продуктов повлияли ограничения вывоза необработанного мяса из края. Фермеры стали поставлять больше сырья местным переработчикам.

По сравнению с прошлым сентябрем подорожал картофель.

Татьяна Винокурова,

управляющий отделением Барнаул Банка России:

В этом году Алтайский край столкнулся с сильной засухой. В большинстве районов даже вводился режим чрезвычайной ситуации. Аграрии потеряли часть урожая, в том числе и картофеля, поэтому он стоил дороже.

Ранее сообщалось, что сдерживать продуктовую инфляцию в августе помогли сельхозпродукты, которые дешевели, например, картофель и куриные яйца.

По данным Алтайкрайстата на 12 октября, кг картошки в среднем стоит 17 рублей.