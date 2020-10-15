Сметана, молоко и фарш подешевели в Алтайском крае в сентябре

Замедлился рост цен на мясную и молочную продукцию. Сметана, молоко и фарш стали стоить дешевле, чем осенью 2019 года.
Объемы производства молока увеличились, а закупочные цены на сырье остаются достаточно низкими. Это держит и цены на некоторые виды готовой продукции на уровне ниже прошлого года, пояснили в алтайском отделении Сибирского управления ЦБ.
На цены мясных продуктов повлияли ограничения вывоза необработанного мяса из края. Фермеры стали поставлять больше сырья местным переработчикам.
По сравнению с прошлым сентябрем подорожал картофель.
Татьяна Винокурова,
управляющий отделением Барнаул Банка России:
В этом году Алтайский край столкнулся с сильной засухой. В большинстве районов даже вводился режим чрезвычайной ситуации. Аграрии потеряли часть урожая, в том числе и картофеля, поэтому он стоил дороже.
Ранее сообщалось, что сдерживать продуктовую инфляцию в августе помогли сельхозпродукты, которые дешевели, например, картофель и куриные яйца.
По данным Алтайкрайстата на 12 октября, кг картошки в среднем стоит 17 рублей.