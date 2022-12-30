СМИ: богатейшие россияне потеряли почти 93 млрд долларов из-за украинского конфликта

По информации агентства, богатейшие россияне потеряли порядка 46,6 млрд долларов.
Из-за санкций сумма увеличилась еще на 47 млрд долларов.
Состояние акционера горно-металлургического холдинга Evraz Романа Абрамовича уменьшилось на 9,3 млрд долларов, свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» от Bloomberg.
Акционер производителя природного газа НОВАТЭК Геннадий Тимченко потерял 8,48 млрд долларов, а основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов — 7,79 млрд.
Ранее altapress.ru писал, как поведет себя экономика Алтайского края в 2023 году.
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