30 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

СМИ: богатейшие россияне потеряли почти 93 млрд долларов из-за украинского конфликта

Богатейшие россияне потеряли почти 93 млрд долларов из-за ситуации на Украине, пишет «Газета.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Деньги. Евро.
Деньги. Евро.
pixabay.com.

По информации агентства, богатейшие россияне потеряли порядка 46,6 млрд долларов.

Из-за санкций сумма увеличилась еще на 47 млрд долларов.

Состояние акционера горно-металлургического холдинга Evraz Романа Абрамовича уменьшилось на 9,3 млрд долларов, свидетельствуют данные «Индекса миллиардеров» от Bloomberg.

Акционер производителя природного газа НОВАТЭК Геннадий Тимченко потерял 8,48 млрд долларов, а основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов — 7,79 млрд.

Ранее altapress.ru писал, как поведет себя экономика Алтайского края в 2023 году.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость