СМИ: курирующий оборонку вице-премьер в ближайшее время покинет свой пост

Российский вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс, в скором времени оставит свой пост, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Один из источников издания утверждает, что Борисов покидает кабмин, чтобы занять пост занять главы «Роскосмоса».

Сейчас эту должность занимает Дмитрий Рогозин.

Другой собеседник из сферы оборонно-промышленного комплекса сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Юрий Борисов. Однако, по его данным, речь идет о «крупном промышленном активе», пишет bfm.ru.

В «Роскосмосе» и аппарате Борисова РБК пока никак не прокомментировали данную информацию.

Между тем президент РФ Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 11 (ранее их было 10).