СМИ: курирующий оборонку вице-премьер в ближайшее время покинет свой пост

Один из источников издания утверждает, что Борисов покидает кабмин, чтобы занять пост занять главы «Роскосмоса».
Сейчас эту должность занимает Дмитрий Рогозин.
Другой собеседник из сферы оборонно-промышленного комплекса сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Юрий Борисов. Однако, по его данным, речь идет о «крупном промышленном активе», пишет bfm.ru.
В «Роскосмосе» и аппарате Борисова РБК пока никак не прокомментировали данную информацию.
Между тем президент РФ Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 11 (ранее их было 10).