13 июля
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Политика

Путин увеличил число вице-премьеров до 11

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество вице-премьеров в российском правительстве увеличивается до 11 (ранее их было 10). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин
Владимир Путин
Сайт Кремля

Согласно документу, одиннадцатым вице-премьером станет министр промышленности и торговли. В настоящее время этот пост занимает Денис Мантуров.

Указ российского лидера вступил в силу со дня его подписания.

Ожидается, что вопрос об утверждении Мантурова на должность заместителя председателя правительства будет рассмотрен на внеочередном пленарном заседании Госдумы, которое запланировано на 15 июля.

Его кандидатуру внес премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится на официальном сайте правительства России.

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