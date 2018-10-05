СМИ: на автозаправках будут продавать пиво и вино

Как рассказал представитель Козака, на совещании у вице-премьра обсуждали предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС, чтобы повысить рентабельности компаний. По итогам совещания были «даны соответствующие поручения».

Кабмин поддержал идею члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова — в январе 2017 года он внес в Госдуму законопроект, предлагавший отменить введенный с 2012 года запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%, уверяют источники издания. Однако тогда документ не дошел даже до первого чтения.

В Минпромторге изданию заявили, что министерство поддерживает снятие запрета на торговлю слабым алкоголем на АЗС, пишет polit.ru. Аналогичного мнения придерживается Федеральная антимонопольная служба, утверждает начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.