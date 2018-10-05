Читайте нас в соцсетях
5 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Экономика
94

СМИ: на автозаправках будут продавать пиво и вино

Российские власти приняли решение разрешить торговать слабым алкоголем на автозаправках, пишут «Ведомости».

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как рассказал представитель Козака, на совещании у вице-премьра обсуждали предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС, чтобы повысить рентабельности компаний. По итогам совещания были «даны соответствующие поручения».

Кабмин поддержал идею члена Совета Федерации от Астраханской области Геннадия Орденова — в январе 2017 года он внес в Госдуму законопроект, предлагавший отменить введенный с 2012 года запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%, уверяют источники издания. Однако тогда документ не дошел даже до первого чтения.

В Минпромторге изданию заявили, что министерство поддерживает снятие запрета на торговлю слабым алкоголем на АЗС, пишет polit.ru. Аналогичного мнения придерживается Федеральная антимонопольная служба, утверждает начальник управления ФАС Дмитрий Махонин.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка