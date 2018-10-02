Непьющий депутат предложил на час продлить время продажи алкоголя в Алтайском крае

Юрий Астанчик считает, что норма, которую принимали для снижения употребления алкоголя, показала свою неэффективность. По его словам, после 21 часа желающие выпить скорее пойдут за суррогатным алкоголем, чем в рестораны, где запрет не действует.
Юрий Астанчик,
депутат АКЗС:
По данным Роспотребнадзора, 859 отравлений в 2017 году. Из них 119 смертей. От нормальной продукции такого не бывает. А вред — вызвали «скорую», человек не пошел на работу. Серьезное отравление — это инвалидность. А если смерть, то это потеря кормильца.
Депутат считает несостоятельными доводы о том, что действующее ограничение помогает сохранить здоровье жителей региона. Он говорит, что вопрос средней продолжительности жизни стоит понимать с другой стороны. Это в первую очередь генетическая составляющая, экологическая и уклад жизни.
Юрий Астанчик,
депутат АКЗС:
Посмотрите: в Кемерово ограничение вступает в силу в 23:00, и в 2017 году они вышли на 55 место в рейтинге трезвости. В Республике Алтай — тоже с 23:00, они на 47 месте. Новосибирская область — с 22:00, 22 место. А у нас — с 21:00, и мы на 72 месте.
Он полагает, что алкоголь покупают не только пьющие люди, но и те, кто хочет поправить здоровье. Политик также отметил, что вино полезно в определенных дозах и его нужно употреблять.
Сам депутат рассказал, что уже давно не пьет.
Юрий Астанчик,
депутат АКЗС:
Я 27 лет не пью ничего крепче кваса. И то пью и боюсь. Боюсь, что гаишники остановят, дуну, а там промилле. Общественность скажет: Астанчик — непьющий, а его полиция поймала. Так вот, я не пью, а значит имею полное право на такую инициативу.
Юрий Астанчик отметил, что трезвость должна стать общекраевой идеей.
Законопроект депутата находится на рассмотрении в комитете АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству. В ближайшие дни на него должен поступить отзыв.
Напомним, ранее депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко возмутился предложением Минпромторга РФ разрешить ночную торговлю пивом в алюминиевых баночках.