Непьющий депутат предложил на час продлить время продажи алкоголя в Алтайском крае

Депутат АКЗС Юрия Астанчик внес в краевой парламент законопроект о продлении на час времени продажи алкоголя в регионе. По его мнению, ограничение должно вступать в силу не с 21 часа, а в 22 часа. Изменение снизит потребление суррогатов и поможет оздоровить население края, заявил депутат «Банкфаксу».

Юрий Астанчик считает, что норма, которую принимали для снижения употребления алкоголя, показала свою неэффективность. По его словам, после 21 часа желающие выпить скорее пойдут за суррогатным алкоголем, чем в рестораны, где запрет не действует.

Юрий Астанчик,

депутат АКЗС:

По данным Роспотребнадзора, 859 отравлений в 2017 году. Из них 119 смертей. От нормальной продукции такого не бывает. А вред — вызвали «скорую», человек не пошел на работу. Серьезное отравление — это инвалидность. А если смерть, то это потеря кормильца.

Депутат считает несостоятельными доводы о том, что действующее ограничение помогает сохранить здоровье жителей региона. Он говорит, что вопрос средней продолжительности жизни стоит понимать с другой стороны. Это в первую очередь генетическая составляющая, экологическая и уклад жизни.

Юрий Астанчик,

депутат АКЗС:

Посмотрите: в Кемерово ограничение вступает в силу в 23:00, и в 2017 году они вышли на 55 место в рейтинге трезвости. В Республике Алтай — тоже с 23:00, они на 47 месте. Новосибирская область — с 22:00, 22 место. А у нас — с 21:00, и мы на 72 месте.

Юрий Астанчик.

Он полагает, что алкоголь покупают не только пьющие люди, но и те, кто хочет поправить здоровье. Политик также отметил, что вино полезно в определенных дозах и его нужно употреблять.

Сам депутат рассказал, что уже давно не пьет.

Юрий Астанчик,

депутат АКЗС:

Я 27 лет не пью ничего крепче кваса. И то пью и боюсь. Боюсь, что гаишники остановят, дуну, а там промилле. Общественность скажет: Астанчик — непьющий, а его полиция поймала. Так вот, я не пью, а значит имею полное право на такую инициативу.

Юрий Астанчик отметил, что трезвость должна стать общекраевой идеей.

Законопроект депутата находится на рассмотрении в комитете АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству. В ближайшие дни на него должен поступить отзыв.

Напомним, ранее депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко возмутился предложением Минпромторга РФ разрешить ночную торговлю пивом в алюминиевых баночках.