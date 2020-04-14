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Экономика

СМИ нашли в окружении Путина компанию, производящую для руководства тесты на Covid-19

Компания ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», у которой мэрия Москвы и правительство Подмосковья купили 130 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, связана с окружением президента РФ Владимира Путина, пишет «Собеседник».

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Эти же тесты закупила Центральная клиническая больница управделами президента РФ.

Одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» стоит 1,5 тыс. рублей, в два-три раза дороже, чем у конкурентов, однако другие тест-системы не пользуются популярностью в органах власти, следует из данных издания. Под эту разработку учрежденный правительством Российский фонд прямых инвестиций выделил больше 1 млрд рублей.

Глава фонда Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, подруге и коллеге Катерины Тихоновой, которую в СМИ называют дочерью Путина.

Сама компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics. Еще 50% находится в собственности российской компании «Генетические технологии». Ее бенефициар — Алексей Козлов, который также является управляющим директором «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами, пишет znak.com.

Совладельцем «Сибура» является бизнесмен Геннадий Тимченко, считающийся близким к Путину.

В руководство холдинга также входят Марина Медведева, жена главы Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева, и Кирилл Шамалов, которого называют бывшим мужем Катерины Тихоновой.

Анализы. Коронавирус.
Анализы. Коронавирус.
CC0

Чистая зона

В «Сибуре» применение разработанных при участии их топ-менеджера тестов сегодня обязательно, цитирует издание председателя правления компании Дмитрия Конова: «На вахту на две недели на территории предприятий в чистую зону заходят только те, кто прошел тестирование, получив негативный результат».

Тесты для руководства

«Особо тесные отношения у „Эйдоса“ сложились с КамАЗом, для которого специалисты разработали автотренажер управления локомобилем. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин на последних президентских выборах возглавлял штаб Владимира Путина.

Один из партнеров Валеева по „Эйдос-Медицине“ Рамиль Зайнуллин как раз и является совладельцем компании „Смартлайфкеа“. Той самой, что зарегистрировала в Росздравнадзоре те самые тесты на коронавирус, которые так приглянулись руководству страны», — отмечает «Собеседник».

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