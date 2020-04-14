СМИ нашли в окружении Путина компанию, производящую для руководства тесты на Covid-19

Компания ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс», у которой мэрия Москвы и правительство Подмосковья купили 130 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, связана с окружением президента РФ Владимира Путина, пишет « Собеседник ».

Эти же тесты закупила Центральная клиническая больница управделами президента РФ.

Одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» стоит 1,5 тыс. рублей, в два-три раза дороже, чем у конкурентов, однако другие тест-системы не пользуются популярностью в органах власти, следует из данных издания. Под эту разработку учрежденный правительством Российский фонд прямых инвестиций выделил больше 1 млрд рублей.

Глава фонда Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, подруге и коллеге Катерины Тихоновой, которую в СМИ называют дочерью Путина.

Сама компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics. Еще 50% находится в собственности российской компании «Генетические технологии». Ее бенефициар — Алексей Козлов, который также является управляющим директором «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами, пишет znak.com.

Совладельцем «Сибура» является бизнесмен Геннадий Тимченко, считающийся близким к Путину.

В руководство холдинга также входят Марина Медведева, жена главы Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева, и Кирилл Шамалов, которого называют бывшим мужем Катерины Тихоновой.

Анализы. Коронавирус. CC0

Чистая зона

В «Сибуре» применение разработанных при участии их топ-менеджера тестов сегодня обязательно, цитирует издание председателя правления компании Дмитрия Конова: «На вахту на две недели на территории предприятий в чистую зону заходят только те, кто прошел тестирование, получив негативный результат».

Тесты для руководства