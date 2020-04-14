СМИ нашли в окружении Путина компанию, производящую для руководства тесты на Covid-19

Эти же тесты закупила Центральная клиническая больница управделами президента РФ.
Одна проба теста от ООО «Эвотэк-Мирай Геномикс» стоит 1,5 тыс. рублей, в два-три раза дороже, чем у конкурентов, однако другие тест-системы не пользуются популярностью в органах власти, следует из данных издания. Под эту разработку учрежденный правительством Российский фонд прямых инвестиций выделил больше 1 млрд рублей.
Глава фонда Кирилл Дмитриев женат на Наталье Поповой, подруге и коллеге Катерины Тихоновой, которую в СМИ называют дочерью Путина.
Сама компания «Эвотэк-Мирай Геномикс» наполовину принадлежит японской фирме K. K. Mirai Genomics. Еще 50% находится в собственности российской компании «Генетические технологии». Ее бенефициар — Алексей Козлов, который также является управляющим директором «Сибура» по административной поддержке бизнеса и связям с государственными органами, пишет znak.com.
Совладельцем «Сибура» является бизнесмен Геннадий Тимченко, считающийся близким к Путину.
В руководство холдинга также входят Марина Медведева, жена главы Федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева, и Кирилл Шамалов, которого называют бывшим мужем Катерины Тихоновой.
Чистая зона
В «Сибуре» применение разработанных при участии их топ-менеджера тестов сегодня обязательно, цитирует издание председателя правления компании Дмитрия Конова: «На вахту на две недели на территории предприятий в чистую зону заходят только те, кто прошел тестирование, получив негативный результат».
Тесты для руководства
«Особо тесные отношения у „Эйдоса“ сложились с КамАЗом, для которого специалисты разработали автотренажер управления локомобилем. Гендиректор КамАЗа Сергей Когогин на последних президентских выборах возглавлял штаб Владимира Путина.
Один из партнеров Валеева по „Эйдос-Медицине“ Рамиль Зайнуллин как раз и является совладельцем компании „Смартлайфкеа“. Той самой, что зарегистрировала в Росздравнадзоре те самые тесты на коронавирус, которые так приглянулись руководству страны», — отмечает «Собеседник».