СМИ: прокуратура требует от алтайского депутата вернуть зарплату

Решение о выплате денежных компенсаций приняло местное собрание депутатов.
Прокуратура исходит из того, что для получения компенсации необходимы копии документов, которые подтверждают расходы. В противном случае это не компенсация, а вторая зарплата. Валерий Кирюшкин отчетных документов не предоставлял. На имущество депутата наложили арест.
При этом ранее у прокуратуры не было претензий, хотя проект бюджета ей отправляли на согласование ежегодно.
Ранее altapress.ru писал о том, что депутаты краевого заксобрания (АКЗС) намерены частично удовлетворить протест прокуратуры, которая выступила сразу против двух положений закона о статусе депутата. Законодатели готовы согласиться с тем, что за свои ежемесячные компенсации они должны отчитываться. Но категорически не согласны отказываться от права первоочередного приема у руководителей бюджетных организаций.