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Экономика
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СМИ: прокуратура требует от алтайского депутата вернуть зарплату

Прокуратура через суд просит председателя Завьяловского собрания депутатов Валерия Кирюшкина вернуть в бюджет района 1,4 млн рублей. Эти деньги депутат получал в течение нескольких лет в качестве денежной компенсации за свою работу, пишет «Вести. Алтай».

Мужчина и документы.
Мужчина и документы.
СС0

Решение о выплате денежных компенсаций приняло местное собрание депутатов.

Прокуратура исходит из того, что для получения компенсации необходимы копии документов, которые подтверждают расходы. В противном случае это не компенсация, а вторая зарплата. Валерий Кирюшкин отчетных документов не предоставлял. На имущество депутата наложили арест.

При этом ранее у прокуратуры не было претензий, хотя проект бюджета ей отправляли на согласование ежегодно.

Ранее altapress.ru писал о том, что депутаты краевого заксобрания (АКЗС) намерены частично удовлетворить протест прокуратуры, которая выступила сразу против двух положений закона о статусе депутата. Законодатели готовы согласиться с тем, что за свои ежемесячные компенсации они должны отчитываться. Но категорически не согласны отказываться от права первоочередного приема у руководителей бюджетных организаций.

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