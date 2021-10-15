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Экономика

СМИ: Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день

Растущие доходы от нефти и газа привели к тому, что Фонд благосостояния России достиг рекордного уровня, но президент Владимир Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день, полагает Bloomberg.

Чемодан долларов.
Чемодан долларов.
СС0

Утвердив в этом году финансирование инфраструктурных проектов на сумму 35 млрд долларов, Путин наказал правительству ограничить дальнейшие расходы.

Правительство прогнозирует, что в 2024 году размер фонда превысит 300 млрд долларов по сравнению с нынешними 190,5 млрд долларов, пишет bfm.ru.

Министерство финансов заявляет, что дополнительные деньги необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода», что может нанести серьезный удар по финансам России.

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