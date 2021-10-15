СМИ: Путин хочет сэкономить лишние деньги на черный день

Утвердив в этом году финансирование инфраструктурных проектов на сумму 35 млрд долларов, Путин наказал правительству ограничить дальнейшие расходы.
Правительство прогнозирует, что в 2024 году размер фонда превысит 300 млрд долларов по сравнению с нынешними 190,5 млрд долларов, пишет bfm.ru.
Министерство финансов заявляет, что дополнительные деньги необходимы «для снижения долгосрочных бюджетных и макроэкономических рисков, которые могут возникнуть в результате энергетического перехода», что может нанести серьезный удар по финансам России.