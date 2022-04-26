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Экономика

СМИ: Россия приостановила поставки газа в Польшу

Россия приостановила поставки газа в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на польское издание Onet.

Газ.
Газ.
Источник: Дмитрий Кудрявцев

Польский портал заявил о приостановке поставок, указав на собственные источники в правительстве страны и нефтегазовой компании PGNiG.

По данным издания, вначале произошло значительное сокращение объемов транспортировки газа, а затем и вовсе приостановка.

«О причинах приостановки поставок россияне не проинформировали польскую сторону. Собралась кризисная группа. Официальные объявления по этому поводу должны быть обнародованы сегодня», — говорится в статье.

Также подчеркнули, что «в минувшую пятницу истек срок расчетов за газ в валюте РФ».

26 апреля правительство Польши сообщило о введении санкций в отношении 15 граждан РФ и 35 российских компаний, в том числе и «Газпрома».

Ранее жителям Германии рассказали, что их ждет «на дне» без российского газа.

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