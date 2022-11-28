СМИ: россияне испытывают сложности с кредитными каникулами

Сложности с кредитными каникулами возникли у мобилизованных россиян, сообщает «Коммерсантъ».

Мобилизованные граждане столкнулись с массовыми ошибками и отказами в кредитных каникулах.

По информации издания, банкиры признают проблемы, но не видят нарушения закона.

Эксперты уверены, что недоработки в законодательстве позволяют банкам отказывать в кредитных каникулах по формальным причинам.

Механизм каникул нужно уточнить, считают опрошенные юристы. Жалобы на отказ в кредитных каникулах появились на форуме banki.ru.

Люди не смогли связаться с банком, получили отказ. Некоторым формально одобрили кредитные каникулы, но в личном кабинете не изменился график платежей.

Напомним, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных в сентябре.

Сообщалось, что кредитные каникулы будут предоставлять служащим Минобороны, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, а также госохраны, военной прокуратуры и СК — если они участвуют в спецоперации.