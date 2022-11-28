28 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

СМИ: россияне испытывают сложности с кредитными каникулами

Сложности с кредитными каникулами возникли у мобилизованных россиян, сообщает «Коммерсантъ».

Кредит.
Кредит.
СС0

Мобилизованные граждане столкнулись с массовыми ошибками и отказами в кредитных каникулах.

По информации издания, банкиры признают проблемы, но не видят нарушения закона.

Эксперты уверены, что недоработки в законодательстве позволяют банкам отказывать в кредитных каникулах по формальным причинам.

Механизм каникул нужно уточнить, считают опрошенные юристы. Жалобы на отказ в кредитных каникулах появились на форуме banki.ru.

Люди не смогли связаться с банком, получили отказ. Некоторым формально одобрили кредитные каникулы, но в личном кабинете не изменился график платежей.

Напомним, Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных в сентябре.

Сообщалось, что кредитные каникулы будут предоставлять служащим Минобороны, Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, а также госохраны, военной прокуратуры и СК — если они участвуют в спецоперации.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость