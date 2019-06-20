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20 июня
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Экономика

СМИ сообщили о ключевых положениях новой пенсионной системы

Система индивидуального пенсионного капитала в следующем году должна сменить действующую накопительную пенсионную систему. Журналистам РБК стали известны ключевые положения одной из последних версий законопроекта об этом.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

Участники системы ИПК, которую разрабатывают Минфин и ЦБ, смогут рассчитывать — на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Эти положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии законопроекта об ИПК, пишет bfm.ru. Ее основные положения подтвердил агентству федеральный чиновник. Однако вопрос о принципе вхождения граждан в систему ИПК по-прежнему не решен, как и вопрос о стандартной ставке отчислений в нее.

Ранее Путин назвал условие для индивидуальных пенсий. Глава государства одобрил систему индивидуального пенсионного капитала. На встрече с авторами законопроекта президент назвал условие, при котором ИПК будет действовать — подключение к новому механизму должно быть абсолютно добровольным.

Центробанку и Минфину, которые разрабатывают законопроект, необходимо исключить из механизма автоподписку.

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