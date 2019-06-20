СМИ сообщили о ключевых положениях новой пенсионной системы

Система индивидуального пенсионного капитала в следующем году должна сменить действующую накопительную пенсионную систему. Журналистам РБК стали известны ключевые положения одной из последних версий законопроекта об этом.

Участники системы ИПК, которую разрабатывают Минфин и ЦБ, смогут рассчитывать — на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.

Эти положения содержатся в находящейся на межведомственном согласовании версии законопроекта об ИПК, пишет bfm.ru. Ее основные положения подтвердил агентству федеральный чиновник. Однако вопрос о принципе вхождения граждан в систему ИПК по-прежнему не решен, как и вопрос о стандартной ставке отчислений в нее.

Ранее Путин назвал условие для индивидуальных пенсий. Глава государства одобрил систему индивидуального пенсионного капитала. На встрече с авторами законопроекта президент назвал условие, при котором ИПК будет действовать — подключение к новому механизму должно быть абсолютно добровольным.

Центробанку и Минфину, которые разрабатывают законопроект, необходимо исключить из механизма автоподписку.