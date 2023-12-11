11 декабря
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Экономика

СМИ: совет директоров Банка России снова повысит ключевую ставку. Ее влияние на жизнь россиян

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря снова повысит ключевую ставку, сообщает РБК.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Это произойдет из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования.

Большинство аналитиков называют рост ставки до 16%. Некоторые эксперты считают, что ставка повысится до 17%.

Если прогнозы сбудутся, это будет пятым подряд повышением ключевой ставки.

Ранее стало известно, как ключевая ставка влияет на жизнь россиян.

Понятие

Ключевая ставка — минимальная стоимость заимствования, под которую коммерческие банки получают кредиты у Центробанка и уже далее предоставляют их бизнесу и населению.

Ключевую ставку устанавливает совет директоров, в который входит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и 14 специалистов регулятора.

Населению и бизнесу

Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредит для бизнеса и населения.

Следствие

Удорожание кредитов ведет к снижению деловой активности в стране и падению эффективности бизнес-процессов.

При росте инфляции регулятор поднимает ставку — сдерживает спрос на финансирование и временно гасит рост цен.

Влияние на нацвалюту

За повышением ключевой ставки последуют вверх все ставки денежно-кредитного рынка, а рубль получит необходимый фактор стабилизации.

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