СМИ: цены на газ в Европе упали из-за заявления Путина

Цены на газ после к закрытию торгов на бирже ICE после речи Путина опустились ниже $1250 за тысячу кубометров. Это в 1,5 раза ниже достигнутого 6 октября исторического максимума в $1920 за тысячу кубометров.
На совещании по вопросам энергетики российский лидер поддержал идею увеличить предложения на рынке энергоресурсов на фоне роста цен, но не в ущерб отечественной экономике, пишет Газета.Ru.
«Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать», — заявил Путин.
Ранее истерику и неразбериху на топливных рынках в Европе прокомментировал Путин.
«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — отметил российский лидер.
Расследование
В связи резким ростом цен на газ группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка стоимости в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.