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Экономика

СМИ: цены на газ в Европе упали из-за заявления Путина

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности помочь в стабилизации мировых цен на энергоносители привело к снижению стоимости газа в Европе, сообщает Financial Times.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Цены на газ после к закрытию торгов на бирже ICE после речи Путина опустились ниже $1250 за тысячу кубометров. Это в 1,5 раза ниже достигнутого 6 октября исторического максимума в $1920 за тысячу кубометров.

На совещании по вопросам энергетики российский лидер поддержал идею увеличить предложения на рынке энергоресурсов на фоне роста цен, но не в ущерб отечественной экономике, пишет Газета.Ru.

«Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать», — заявил Путин.

Ранее истерику и неразбериху на топливных рынках в Европе прокомментировал Путин.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — отметил российский лидер.

Расследование

В связи резким ростом цен на газ группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка стоимости в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

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