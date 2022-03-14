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Экономика

Снижение финансовой устойчивости молочной отрасли РФ спрогнозировали власти

Минэкономразвития и Минсельхоз по поручению правительства исследовали состояние молочной отрасли, включая производство сырого молока и перерабатывающей промышленности, сообщает «Интерфакс».

Молоко.
Молоко.
CC0

Ведомства пришли к выводу, что без дополнительной поддержки отрасли грозит снижение финансовой устойчивости, а отдельным предприятиям — банкротство.

Кроме того, в связи с ростом цен на корма есть риск снижения надоев молока и сокращения загрузки перерабатывающих мощностей.

Рост цен

Цены на основные компоненты себестоимости производства сырого молока росли значительными темпами. Так, в декабре 2021 года к средней цене за 2020 года рост по фуражной пшенице составил 24,7%, по премиксам — 64,3%, по комбикормам — 16,9%. Доля кормов в структуре себестоимости аграриев составляет порядка 55%, доля сырого молока в структуре себестоимости переработчиков — 74%.

Согласно приложенным к письму Минэкономразвития документам, себестоимость производства сырого молока за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 11%, рентабельность снизилась на 0,8 п.п., до 11,9%.

В перерабатывающей отрасли себестоимость поднялась на 17,2%, рентабельность стала ниже на 2,8 п.п. — 5,1%.

Как считают авторы письма, для стабилизации ситуации в отрасли необходимо увеличить средства господдержки в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий, а также на льготное кредитование и возмещение части прямых понесенных затрат. В числе мер также рекомендуется поддержка отрасли в виде субсидий на приобретение кормов.

Между тем о серьезной опасности употребления молока предупредили врачи.

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