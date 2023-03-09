Снова в антитопе. Жители Алтайского края просят самые низкие зарплаты в Сибири, и зарабатывают тоже меньше всех

В рейтинге регионов Сибири по величине предлагаемых и ожидаемых зарплат Алтайский край занял последние места.

Аналитики сервиса hh.ru проанализировали, в каких регионах Сибири работодатели предлагали самые высокие заработные платы в феврале этого года, а где были зафиксированы самые большие зарплатные ожидания работников.

Алтайский край замкнул список сибирских регионов по средней предлагаемой работодателями зарплате. В среднем эта сумма составила 45 тыс. рублей.

Самые высокие заработные платы в Сибири предлагали работодатели в Иркутской области. В среднем, эта сумма составила 67,5 тыс. рублей, что на 16% больше, чем средние зарплатные предложения по России в целом за тот же период.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Также зарплаты превышают среднероссийские в Красноярском крае. Здесь работодатели готовы платить в среднем, 62,8 тыс. рублей, это на 8% больше, чем в стране.

В остальных сибирских регионах зарплатные предложения отстают от средних по России. На третьем месте в зарплатном рейтинге оказалась Омская область (56,4 тыс. рублей), Новосибирская область — на четвертом (56,2 тыс. рублей), на пятом — Томская область (50 тыс. рублей), на шестом — Кузбасс (50 тыс. рублей).

Зарплата. Кошелек. CC0

В рейтинге ожидаемых зарплат места регионов распределились иначе, но не для Алтайского края, который так же расположился в конце списка. В регионе соискатели в феврале ожидали зарплату в размере 39,4 тыс. рублей.

На первом месте расположился Красноярский край — здесь соискатели хотят зарабатывать 55 тыс. рублей, и это самые высокие показатели в Сибири.

В Иркутской области хотят получить в виде зарплаты 52,5 тыс. рублей. На третьем месте расположилась Новосибирская область — соискатели здесь рассчитывают на зарплату в 50,1 тыс. рублей.

Кошелек , зарплата. СС0

Остальные места распределились так: Томская область (46,1 тыс. рублей) — четвертое место; Кемеровская область (46,1 тыс. рублей) — пятое место; Омская область (44,8 тыс. рублей) — шестое место.

Седьмое место осталось за Алтайским краем.

Все сибирские регионы уступают в феврале по сумме ожидаемой зарплаты среднероссийским показателям. В среднем, в России размер ожидаемой зарплаты составил 58,6 тыс. рублей.

При этом этот показатель сейчас опережает средние зарплаты, которые готовы платить работодатели.

Ранее прокуратура Алтайского края выявила рекордный рост средней суммы взятки в 2022 году.