Средний размер взятки вырос в Алтайском крае за несколько лет

Рекордный рост средней суммы взятки за три года выявила прокуратура Алтайского края в 2022 году, сообщает «Банкфакс».

Всего в 2022 году выявили 84 преступления, связанных с получением взяток на общую сумму более 20,3 млн рублей. Так, средний размер взятки равен более 242 тыс. рублей.

В прошедшем десятилетии только в 2018 году была сумма выше — почти 269,5 тыс. рублей.

В 2022 году появилось обилие расследований в отношении краевых и муниципальных чиновников.

Например, бывший мэр Славгорода Сергей Горбунов принял взяток на 6,8 млн рублей.

А экс-министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев попался на взятке в 5,2 млн рублей.

Также бывший замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов получил 2,4 млн рублей.

Ранее начальник алтайского лесничества брал скромные взятки, но все равно попал под статью.