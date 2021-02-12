Дроны, дополненная реальность, круглосуточный мониторинг сетей — для «Алтайкрайэнерго» все это стало частью повседневной рутины. За четыре года предприятие пережило цифровую трансформацию , и ее результаты удивляют даже IT-специалистов. В 2019 году гендиректор компании Сергей Приб стал победителем премии «Менеджер года» , которую проводит ИД «Алтапресс». Он пришел в редакцию и в традиционном интервью чемпиона рассказал о сложностях IT-преобразований, спортивной деревне в Тягуне и немного о личном.

Краткое содержание

Что «цифра» дает потребителям

— Сергей Николаевич , «Алтайкрайэнерго» реализовало большую программу цифровизации. А как она улучшила жизнь потребителей? Сократились ли , скажем , сроки исполнения заявок на присоединение с электросетям?

— Когда в 2016 году я пришел в «Алтайкрайэнерго», то обнаружил, что многие показатели эффективности не выполняются. Это касалось и работы с заявками на техприсоединение.

Тогда в компании было около 40 неисполненных договоров на техприсоединение. Работы по ним нужно было завершить в течение года. Сейчас срок исполнения таких договоров сократился со 140 дней до 90, у нас нет ни одного просроченного обращения.

Время устранения технологических нарушений в сетях сократилось в четыре с половиной раза. В январе этого года скорость ветра доходила до 30 метров в секунду, а на сетях «Алтайкрайэнерго» было всего 59 повреждений. Четыре года назад во время продолжительных циклонов повреждения исчислялись сотнями.

Тогда у нас совсем не было достоверной информации с мест, филиалы работали обособленно. Мы присутствуем более чем в сотне населенных пунктов — это сто пазлов, которые было сложно контролировать.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

Сейчас мы их собрали и знаем обо всем, что происходит на наших сетях, видим каждую опору ЛЭП и другие элементы технологической сети. Их мониторинг идет круглосуточно.

Цифровизация — не просто модное слово. Мы полностью изменили подходы к энергетике и переходим на другую культуру производства. Я бы даже позволил себе сказать, мы принципиально меняем отраслевые взгляды и участвуем в четвертой промышленной революции.

— Однако в энергетике есть своя «конституция» — правила , которые утверждены соответствующими ведомствами.

— Мы точно не идем вразрез с правилами, хотя и понимаем, как много в них надо пересмотреть и усовершенствовать. Их создали еще в советское время. За рубежом уже так не работают, все кардинально изменилось. И наша компания к этим переменам готова.

Когда мы четыре года назад приступили к первым проектам по цифровизации, не все сотрудники понимали их необходимость. Хотя тогда, четыре года назад, у предприятия были крупные долги, низкая платежная дисциплина и весомый кредитный портфель — это ни для кого не секрет.

Сейчас ситуация сильно изменилась. Мы не только понимаем настоящее, но и видим будущее компании — как она будет развиваться до 2024 года.

— Во сколько обошлась цифровизация потребителям?

— Средства на цифровые проекты были перераспределены из текущего бюджета. Разработки, которые мы внедрили, создали российские программисты, эти решения полностью адаптированы под региональные условия работы. Дорогостоящие зарубежные продукты мы не использовали.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

Нам удалось упорядочить бизнес-процессы, и это дало колоссальный экономический эффект.

Только один пример — мы перестали использовать большие склады в Барнауле под материалы, которые требуются для техприсоединения. Перераспределили логику поставок под каждую задачу на каждом участке и сильно сэкономили на аренде.

Основные показатели работы сети контролируем онлайн: аварийность, надежность, загрузку персонала, потери электроэнергии при ее транспортировке.

Когда нормативы потерь где-то оказываются превышены, мы оперативно принимаем меры.

Этот показатель существенно влияет на качество электроснабжения наших потребителей. Его соблюдение — приоритетная задача и один из элементов нашей клиентоориентированности.

— Как вы относитесь к переходу на «умные» счетчики?

— Установкой «умных» счетчиков мы занимаемся давно. У нас более 330 тыс. абонентов, у порядка 80 тыс. из них уже установлены такие приборы учета. Часть находится на балансе предприятия, часть у потребителей.

С «умными» счетчиками повышается прозрачность и точность расчетов. Наша цель — полная достоверность всех начислений без малейших погрешностей.

В личном кабинете и на мобильном устройстве можно видеть свое энергопотребление в режиме онлайн и мониторить качество напряжения, а также получать любую информацию о возможных плановых отключениях и ремонтных работах.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

Превращение в IT-компанию

— Как вы привлекли в компанию 42 айтишника — это же дефицитный «товар» на рынке?

— Сегодня их уже 44. Руководитель этого блока — амбициозный молодой человек Вадим Гладышев. Программистов мы подбирали постепенно, поштучно. Искали талантливых людей, которые хотят участвовать в развитии компании и готовы к переменам.

В «Алтайкрайэнерго» они происходят быстро. Все наши стратегические планы мы согласовали на уровне региона с губернатором Виктором Томенко и вице-губернатором, курирующим нашу отрасль, Александром Климиным. У нас нет долгих корпоративных согласований, как в федеральных сетевых компаниях.

Изменения оперативно внедряются в работу предприятия, и оно становится все более стабильным и эффективным.

— Как работать с программистами? Они же специфичные люди.

— Безусловно, сначала было трудно. Все подразделения готовили техзадания проектов, защищали их на заседаниях рабочих групп с участием сотрудников IT-подразделения. Конфликтов было больше, чем обычно, ведь приходилось ломать стереотипы.

К сожалению, не обошлось без расставаний. Те, кто не принял перемены, покинули компанию. На их место пришли другие, готовые работать в новых реалиях.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

Сейчас в «Алтайкрайэнерго» работает 2 тыс. человек. Все — от рядовых сотрудников до руководителей — постоянно учатся.

В каждом оркестре есть дирижер и музыканты. Фальшь, которую допустил даже один неумелый исполнитель, сразу заметна.

— Какова ваша роль в этом оркестре? Вы дирижер?

— Я не чувствую себя дирижером, но точно задаю темп. Масштабы преобразований такие, что это заряжает.

Работать в энергетике я начал с должности электрослесаря и понимаю, как все звенья собираются в одну большую цепь.

Считаю, что самое страшное — это нежелание меняться. По этой причине мы часто выходим из зоны комфорта, а дальше смотрим, на правильном пути или нет.

«Вопрос о продаже сетей снят»

— Уже лет пять обсуждается вопрос о продаже сетей , которые обслуживает СК «Алтайкрайэнерго». Считалось , что продажа повысит их эффективность , и покупатель есть — «Россети Сибири». В какой стадии этот вопрос?

— «Россети Сибири» предлагали либо продать им электросетевой комплекс (он сейчас принадлежит Алтайскому краю. — Прим. altapress.ru), либо передать его в доверительное управление. Но за последние четыре года СК «Алтайкрайэнерго» ушла далеко вперед по всем основным показателям и опередила «Россети Сибири» по многим параметрам, включая эффективность деятельности.

Разумеется, решение о продаже принимает губернатор. Виктор Петрович погрузился в вопрос, посмотрел на состояние компании в начале пути, на то, что мы делаем сейчас, на целевые проекты — и согласовал наш план развития. Сегодня вопрос о продаже не обсуждается.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

СК «Алтайкрайэнерго» — стабильно работающая компания. Она платит дивиденды в казну края, решает все приоритетные задачи, которые обозначены в планах развития региона. Коллектив сбалансирован и эффективен, есть четкое понимание, куда двигаться дальше.

Три года назад мы себе поставили крайне амбициозную цель: стать лучшей операционной энергокомпанией Алтайского края по итогам 2020 года. Не только по выручке и доходности, но и по прозрачности процессов, скорости реагирования, культуре производства, взаимоотношениям с потребителями.

— Какую цену электросетевого комплекса СК «Алтайкрайэнерго» вы бы считали справедливой?

— Могу сказать, что за четыре года ее капитализация выросла в два раза. И с каждым годом она продолжает расти. Только в этом квартале ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций на 247,5 млн рублей.

— Акции будут выставлены на продажу?

— Нет. В компанию передается электросетевое имущество, соответственно, у края увеличивается количество акций. Мы делали это и раньше. К слову, сетевая компания «Алтайкрайэнерго» заходит на электроснабжение особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Был выполнен договор на техприсоединение к подстанции на 110/10 кВ.

В самой турзоне нет воздушных ЛЭП — все коммуникации проходят под землей и построены по современными технологиям. Сейчас заканчиваем телемеханику — управлять электроснабжением будет диспетчерская Белокурихинских МЭС.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

За лето мы подключили 26 новых резидентов — пришли те, кто заявил о намерении построить новые объекты. По надежности электроснабжения это будет одна из лучших площадок Алтайского края.

В ближайшее время заходим в кластер «Золотые ворота», будем модернизовать электросетевой комплекс. Также занимаемся развитием электроснабжения территории «Белокуриха-2» в тесном контакте с новыми резидентами.

Тягун — «проект для души»

— Что для вас значит проект спортивной деревни в Тягуне?

— Я бы сказал, что это проект для души. Хороший, добрый, перспективный, который уже собрал вокруг себя массу единомышленников. Теперь мы хотим создать место для семейного отдыха и занятий спортом, доступное людям с разным уровнем достатка.

— Осваивались ли на этом проекте бюджетные деньги?

— Нет, до 2020 года там не было бюджетных средств. Но правительство Алтайского края оценило перспективы и актуальность проекта. И в этом году Тягун получит порядка 29 млн рублей по краевой программе на инженерную инфраструктуру: дороги, электрические сети, водопровод. Мы за это очень благодарны.

— Расскажите , как начался этот проект.

— В силу моей профессиональной деятельности мне приходилось бывать в разных уголках края. Так я и оказался в Тягуне много лет назад. Познакомился со спортивными семьями Верещагиных и Кузнецовых, у нас зародилась дружба. Начал поддерживать спортивные соревнования, увидел, что Тягун в этом смысле востребован. Со временем появились партнеры.

Уникальность этой площадки заключается в том, что рядом красивейшая Салаирская тайга, историческая дорога — Екатерининский тракт, много снега зимой. Важно и то, что сюда можно добраться по железной дороге. Все это располагает к тому, чтобы развивать здесь инфраструктуру для отдыха.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

Нельзя не отметить гибкость руководства Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому краю. Там видят: тех, кто едет в Тягун с велосипедами и лыжами, становится больше.

У железнодорожников появилась программа развития: в ближайшее время сократить время следования электрички из Барнаула до Тягуна, поставить в вагонах крепления под велосипеды, лыжи и сноуборды. Мы внесли предложение сделать в вагонах еще и Wi-Fi. В этом году планируется начать реконструкцию вокзала на станции Тягун.

А атмосфера в электричке ведь ни с чем не сравнима! Не трясет, едешь комфортно, сидишь рядом со своими друзьями, за дорогу можно наговориться.

Билет из Заринска в Тягун стоит 48 рублей, из Барнаула — 192 рубля (без учета льгот). Это же доступные деньги, согласитесь? Чашка кофе на заправке стоит дороже.

— В СМИ Тягун часто сравнивают с Шерегешем. По вашему мнению , это корректно?

— Нет, ни в коем случае не нужно этого делать. Шерегеш, Красная Поляна, «Бирюзовая Катунь», Горный Алтай, Белокуриха — каждое место по-своему уникально и подходит для комфортного отдыха.

Возможно, Тягун похож на Шерегеш тем, что зимой здесь выпадает много снега. Во всем остальном много отличий. У нас есть и горнолыжные трассы, и беговые. К нам легко добраться, поэтому можно развивать туризм одного выходного дня.

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова

К тому же многие люди приезжают в Тягун для того, чтобы учиться кататься на сноуборде. Горки у нас меньше, аренда оборудования недорогая. Они пробуют, а потом говорят: «Ничего себе! Мы же раньше такое только по телевизору видели!» Детей на лыжи ставят. К большой горе же нужно быть готовым.

— Что появится в Тягуне в ближайший год?

— В этом году продолжится строительство инженерной инфраструктуры. Сейчас в Тягуне круглый год проходят соревнования регионального уровня, в организации которых мы принимаем участие.

Уже сейчас очевидно, что существует дефицит мест для проживания туристов и спортсменов. К нам приезжают не только из Алтайского края, но и ближайших регионов Сибири. Поэтому строительство небольших гостиниц разных категорий продолжится. Также планируется строительство кафе на 150 человек.

Блиц: о кресле мэра , карьере и личном

— Вам предлагали должность главы Барнаула? — Я уже говорил, что определился с профессией очень давно, поэтому вопрос моего перехода в другие структуры не обсуждается. Связал свою жизнь с реальным сектором экономики, электроэнергетикой, эта отрасль мне хорошо знакома. Думаю, что здесь принесу намного больше пользы. — Нужно ли жертвовать деревьями , чтобы построить ФОК в парке Ленина? — Вопрос достоин публичного обсуждения. Существуют разные мнения, в каждом из них есть рациональное зерно. Нужно дать всем сторонам высказаться, выслушать их и прийти к какому-то единому выводу. Мне кажется, уже пришло время принимать подобные решения именно таким образом — через общественную дискуссию. — Почему вы в 1996 году переехали из Казахстана именно в Заринск? — Наша семья решила переехать в Россию, потому что сыну пришло время идти в первый класс. Работу в Заринске нашел по объявлению в газете, устроился электромонтером. — Вы хотели стать директором? Строили карьеру осознанно? — Конечно нет. Даже мыслей таких не было. Слово «карьера» несет для меня негативный подтекст. Давным-давно я для себя определился с выбором профессии. А все остальное идет как идет. — Вы жесткий руководитель? — Наверное, да. Во-первых, я очень требователен к себе. Во-вторых, когда расстаешься с десятком токсичных и неэффективных людей, сохраняешь сотни других сотрудников. Для достижения результатов коллектив должен работать в одной упряжке. Жизнь заставляет принимать непопулярные решения, чтобы двигаться вперед. — Каких людей вы берете в команду Приба? — Чем сильнее мои коллеги, тем интереснее. Рядом со мной работают люди с амбициями, профессионалы своего дела. Важные качества — самодисциплина, умение работать в стрессовых ситуациях, поскольку они у нас постоянно. Еще одно очень важное требование — уметь признавать ошибки и исправлять их, желательно оперативно. — Вы болельщик или спортсмен? — Я не занимаюсь спортом профессионально, но каждое утро начинаю с зарядки, зимой бегаю на лыжах, увлекаюсь сноубордом, снегоходом, летом велосипед, квадроцикл. В общем, если отдых, то активный и экстремальный. К спортсменам отношусь с глубоким уважением. Это люди с большими амбициями и твердым характером, у которых мы учимся и с которых берем пример!

Сергей Приб , гендиректор «Алтайкрайэнерго». Анна Зайкова