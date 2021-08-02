Собянин на 600 млрд рублей оценил пандемию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РБК , что для столицы потери от пандемии превысили 600 млрд рублей, из которых шестую часть потратили на людей и бизнес.

Собянин пояснил, что Москва недополучила 200−250 млрд рублей доходов, и за полтора года власти потратили еще около 350 млрд на борьбу с пандемией.

«Лечение, социальная поддержка и помощь бизнесу», — указал он основные статьи расходов.

По его словам, на поддержку граждан и бизнеса потратили около 100 млрд рублей — прямые выплаты, отсрочка арендных платежей и налоговые преференции.

«И даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», — подчеркнул мэр Москвы.

На вопрос, достаточно ли этих мер, Собянин отметил, что главная цель в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать».

К примеру, общепит сейчас уже «наверстывает упущенное» и может выйти на уровень 2019 года, если не будет новых ограничений.

Собянин подчеркнул, что ковид в «гораздо большей степени влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие», чем на экономику. В связи с этим у многих людей поднимается градус негатива.

Ранее сообщали, что Алтайский край нарастил темпы восстановления турпотока в 2021 году, подбираясь к доковидному уровню 2019 года.