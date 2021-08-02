2 августа 26°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Собянин на 600 млрд рублей оценил пандемию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РБК, что для столицы потери от пандемии превысили 600 млрд рублей, из которых шестую часть потратили на людей и бизнес.

Сергей Собянин.
Сергей Собянин.
kremlin.ru

Собянин пояснил, что Москва недополучила 200−250 млрд рублей доходов, и за полтора года власти потратили еще около 350 млрд на борьбу с пандемией.

«Лечение, социальная поддержка и помощь бизнесу», — указал он основные статьи расходов.

По его словам, на поддержку граждан и бизнеса потратили около 100 млрд рублей — прямые выплаты, отсрочка арендных платежей и налоговые преференции.

«И даже кое-что новое вводим, например для общепита: гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг. Плюс продлили льготную программу кредитования», — подчеркнул мэр Москвы.

На вопрос, достаточно ли этих мер, Собянин отметил, что главная цель в поддержке бизнеса — «не раздать деньги, а дать возможность работать».

К примеру, общепит сейчас уже «наверстывает упущенное» и может выйти на уровень 2019 года, если не будет новых ограничений.

Собянин подчеркнул, что ковид в «гораздо большей степени влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие», чем на экономику. В связи с этим у многих людей поднимается градус негатива.

Ранее сообщали, что Алтайский край нарастил темпы восстановления турпотока в 2021 году, подбираясь к доковидному уровню 2019 года.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость