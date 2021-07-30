Алтайский край нарастил темпы восстановления турпотока в 2021 году

Алтайский край попал в пятерку регионов-лидеров по приросту числа туристов в первом полугодии 2021 года, сообщил « Интерфакс » со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Абсолютным лидером среди наиболее быстро восстанавливающих туризм регионов стала Москва — более миллиона человек или +31% к 2019 году.

Далее идет Ростовская область, Алтайский край, Севастополь и Чечня.

В этих субъектах прирост числа отдыхающих к уровню доковидного 2019 года максимальный.

Быстрее прогнозов восстанавливается туризм на Черноморском побережье.

Темпы восстановления туристической отрасли в стране оказались одними из самых высоких в мире.

Как уже писал altapress.ru, несмотря на пандемию алтайские турбазы и санатории забиты «под завязку». Каких-либо дополнительных антиковидных ограничений вводить не планируется.