Несмотря на пандемию алтайские турбазы и санатории заполнены «под завязку»

Интерес к отдыху в Алтайском крае огромный, заполняемость турбаз и санаториев весьма высокая, сообщил в ходе пресс-конференции губернатор Виктор Томенко. Но каких-либо дополнительных антиковидных ограничений вводить не планируется — достаточно существующих правил, которые, по словам губернатора, бизнес сам заинтересован соблюдать.

Туристический сезон в Алтайском крае проходит намного лучше, чем прошлый (когда в течение почти трех месяцев турзбазам и санаториям было запрещено принимать отдыхающих). По словам Виктора Томенко, интерес к отдыху огромный, заполняемость в выходные дни больше 100% - существующих мест не хватает.

Ну и в будние дни тоже загрузка очень приличная: от 80 до 95% по нашим основным территориям, — рассказал губернатор.

Способствовал спросу туристический кэшбэк (возврат части затрат на отдых) и ограничения на зарубежные поездки.

Томенко сказал, что дополнительных антиковидных ограничений для отдыхающих вводить не планируется — скажем, нет намерений, требовать справку о вакцинации при заселении (как в Краснодарском крае). Существующих правил, разработанных санитарными службами страны, вполне достаточно.

Так, при заезде в алтайские санатории и турбазы требуют справки об отсутствии контакта с больными COVID-19, иногда — справку о ПЦР-тестировании. И, как полагает губернатор, турбизнес учел прошлогодние уроки пандемии. И старается все правила соблюдать.

Белокуриха. @kurort_belokurikha

В основном наши организации и предприниматели, которые эту деятельностью ведут, относятся к выполнению этих правил внимательно. Такая коллективная ответственность у них существует и свой внутриотраслевой разговор идет о том, как все должно быть организовано, взаимопомощь и взаимный контроль осуществляется. Потому что все понимают — если вдруг посыпется в одном месте, мы будем вынуждены принимать решение не в отношении конкретной организации, а отраслевое, — объяснил Виктор Томенко.

Губернатор также сообщил, что органы внутренних дел отслеживают места с большим притоком отдыхающих, а минздрав «несколько усилил мощности своих учреждений» на этих территориях, чтобы оказывать помощь и наблюдать за развитием ситуации.