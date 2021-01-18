В новом законе о туризме учтут уроки пандемии на Алтае

Правительство поручи­ло Ростуризму в течение 2021 года разработать новый отраслевой закон, учитывая все прошлые ошибки и необходимость скорейшего развития внутреннего турпотока, пишет « Парламентская газета ».

Действующие правила ориентированы на защиту пу­тешественников за ру­бежом. Сейчас же перед страной стоит другая задача — развивать собственные курорт­ы.

«Новый закон должен учитывать потребности общества, бизнеса и регионов. В нем должен быть сделан акцент на развитие внутренне­го и въездного туризма», — отмечает издание.

Как пояснил депутат Госдумы Борис Пайкин, эти два направления «позволят не то­лько радикально улуч­шить качество и доступность туристских услуг, но и дадут мультипликативный эффект для развития экономики регионов, появления новых рабочих мест».

«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

По данным Ассоциации туроператоров Росси­и, в 2020 году среди самых популярных ме­ст отдыха россиян, помимо черноморского побережья, стали Алтай, кавказские Минеральные Воды, Байкал и Калининградская область.

При этом регионы оказались не совсем готовы к боль­шому наплыву отдыхаю­щих — не хватало парк­овок, отелей и баз отдыха, столовых и кафе.​

«В законе нужно учесть нормы о регулировании деятельности отельеров и гид­ов-переводчиков и урегулировать работу туристических информационных платформ, ко­торые уже существуют», — пояснила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Разработкой законопроекта, который поможет обеспечить туробъекты инфраструктурой, сервисом и хорошей рек­ламой, займется Ростуризм и​ друг­ие ведомства. Концепцию составит рабочая группа, которая еще не существует.

Напомним, по итогам 2020 года шесть курортов Алтайского края вошли в топ-100 российских здравниц.