В новом законе о туризме учтут уроки пандемии на Алтае

Действующие правила ориентированы на защиту путешественников за рубежом. Сейчас же перед страной стоит другая задача — развивать собственные курорты.
«Новый закон должен учитывать потребности общества, бизнеса и регионов. В нем должен быть сделан акцент на развитие внутреннего и въездного туризма», — отмечает издание.
Как пояснил депутат Госдумы Борис Пайкин, эти два направления «позволят не только радикально улучшить качество и доступность туристских услуг, но и дадут мультипликативный эффект для развития экономики регионов, появления новых рабочих мест».
По данным Ассоциации туроператоров России, в 2020 году среди самых популярных мест отдыха россиян, помимо черноморского побережья, стали Алтай, кавказские Минеральные Воды, Байкал и Калининградская область.
При этом регионы оказались не совсем готовы к большому наплыву отдыхающих — не хватало парковок, отелей и баз отдыха, столовых и кафе.
«В законе нужно учесть нормы о регулировании деятельности отельеров и гидов-переводчиков и урегулировать работу туристических информационных платформ, которые уже существуют», — пояснила глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.
Разработкой законопроекта, который поможет обеспечить туробъекты инфраструктурой, сервисом и хорошей рекламой, займется Ростуризм и другие ведомства. Концепцию составит рабочая группа, которая еще не существует.
Напомним, по итогам 2020 года шесть курортов Алтайского края вошли в топ-100 российских здравниц.