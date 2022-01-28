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Экономика

Социальные выплаты и пособия повысят в России. Когда это произойдет

Социальные выплаты и пособия повысят в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Когда ожидается очередная индексация — в разборе altapress.ru.

Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Михаил Мишустин в школе №53. 2 марта 2021 года.
Олег Богданов.
1
Какие выплаты поднимут в России?

Как сообщает РИА Новости, по новому постановлению повысят выплаты, пособия и социальные компенсации. В пресс-службе кабмина подчеркнули: индексация касается денег, которые получают ветераны, инвалиды, чернобыльцы, Герои России и те, кто пострадал на производстве.

Кроме того, поднимут некоторые пособия для семей с детьми.

«В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — уточнили изданию в правительстве.

2
Когда и на сколько вырастут пособия с выплатами?

Пособия и выплаты повысят на 8,4% с 1 февраля.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
3
Материнский капитал повысят?

Да. Материнский капитал на первого ребенка поднимут до 524,5 тыс. рублей (ранее он составлял 483,9 тыс. рублей), а на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. рублей.

4
А пенсии вырастут?

Тоже да. Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Кстати, повысить пенсии поручил президент Владимир Путин.

«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявлял российский лидер.

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