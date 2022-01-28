Социальные выплаты и пособия повысят в России. Когда это произойдет

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Какие выплаты поднимут в России?

Как сообщает РИА Новости, по новому постановлению повысят выплаты, пособия и социальные компенсации. В пресс-службе кабмина подчеркнули: индексация касается денег, которые получают ветераны, инвалиды, чернобыльцы, Герои России и те, кто пострадал на производстве.

Кроме того, поднимут некоторые пособия для семей с детьми.

«В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — уточнили изданию в правительстве.