Социальные выплаты и пособия повысят в России. Когда это произойдет

Как сообщает РИА Новости, по новому постановлению повысят выплаты, пособия и социальные компенсации. В пресс-службе кабмина подчеркнули: индексация касается денег, которые получают ветераны, инвалиды, чернобыльцы, Герои России и те, кто пострадал на производстве.
Кроме того, поднимут некоторые пособия для семей с детьми.
«В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — уточнили изданию в правительстве.
Пособия и выплаты повысят на 8,4% с 1 февраля.
Да. Материнский капитал на первого ребенка поднимут до 524,5 тыс. рублей (ранее он составлял 483,9 тыс. рублей), а на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. рублей.
Тоже да. Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%.
Кстати, повысить пенсии поручил президент Владимир Путин.
«Предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — сейчас она смотрится как 8,4% — на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», — заявлял российский лидер.