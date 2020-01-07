Совет от сенатора на 2020 год: деньги хранить в разных валютах, а излишки вкладывать в недвижимость

Наступивший 2020 год будет успешным для России в сфере экономики, рассказал РИА «Новости» первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Калашников подчеркнул, что итоги 2019 года уже показывают, что 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для России.

«Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи как рост внутреннего валового продукта в соответствии с установками президента РФ Владимира Путина, рост благосостояния граждан и сокращение бедности, реализация основных национальных целей, определенных майским указом-2018 главы государства, они все начнут не просто реализовываться, а будут реализовываться опережающими темпами», — подчеркнул сенатор.

По его словам, особая надежда возлагается на развитие цифровой экономики, несмотря на очень скромные результаты в этой области.

Что касается россиян, у которых есть какие-то сбережения, то сенатор рекомендует им хранить накопленное в разных валютах и вкладывать излишки в недвижимость.

«Недвижимость, конечно, не гарантирует быструю ликвидность, ее стоимость может качаться, и даже если она серьезно качнется вниз, все равно со временем обязательно вырастет», — сказал законодатель.

Дал Калашников и главный совет на будущий год — не играйть во всякие спекулятивные игры. Поэтому самое лучшее — это пассивное хранение средств в разнообразных активах.