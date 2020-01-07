Совет от сенатора на 2020 год: деньги хранить в разных валютах, а излишки вкладывать в недвижимость

Калашников подчеркнул, что итоги 2019 года уже показывают, что 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для России.
«Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи как рост внутреннего валового продукта в соответствии с установками президента РФ Владимира Путина, рост благосостояния граждан и сокращение бедности, реализация основных национальных целей, определенных майским указом-2018 главы государства, они все начнут не просто реализовываться, а будут реализовываться опережающими темпами», — подчеркнул сенатор.
По его словам, особая надежда возлагается на развитие цифровой экономики, несмотря на очень скромные результаты в этой области.
Что касается россиян, у которых есть какие-то сбережения, то сенатор рекомендует им хранить накопленное в разных валютах и вкладывать излишки в недвижимость.
«Недвижимость, конечно, не гарантирует быструю ликвидность, ее стоимость может качаться, и даже если она серьезно качнется вниз, все равно со временем обязательно вырастет», — сказал законодатель.
Дал Калашников и главный совет на будущий год — не играйть во всякие спекулятивные игры. Поэтому самое лучшее — это пассивное хранение средств в разнообразных активах.