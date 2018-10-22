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5 советов начинающему бухгалтеру

Бухгалтер нужен на любом предприятии и в любой организации. А потому «Экономика и бухгалтерский учет» остаётся одной из самых востребованных экономических специальностей. Мы подготовили простую памятку, которая поможет не растеряться начинающему специалисту на новом рабочем месте.

5 советов начинающему бухгалтеру
5 советов начинающему бухгалтеру
Источник фото: GettyImages
1

Новое место работы — особенно если оно первое — это всегда волнительно. Постарайтесь собраться и не нервничать по пустякам. Вы все знаете. Вас этому учили. Но обязательно освежите свои знания перед выходом на работу — так вы почувствуете себя увереннее. Много полезной информации можно почерпнуть на сайтах «Клерк», «Главбух» и «Бухонлайн».

2

Узнайте о предприятии как можно больше. В первую очередь, о его финансовом состоянии, деятельности, достижениях, почитайте новости, которые могут быть не всегда позитивные. Объективно оцените всю эту информацию. Важно быть в курсе событий компании уже с первого дня. А ещё познакомьтесь с людьми, с которыми вам предстоит работать: от руководителя до рядового персонала даже из других отделов.

3

Ознакомьтесь с первичными документами вашего участка работы и с программой, в которой вам предстоит работать. Изучите учетную политику компании, так вы поймете, что нужно исследовать в первую очередь, и какую теорию следует «проштудировать», чтобы получить необходимые (может быть, недостающие) знания. Если приказа об учетной политике в компании нет — инициируйте его составление. Вообще, если вы видите, что не хватает каких-либо нормативных документов — сообщайте об этом руководителю, проявляйте инициативу!

4

Задавайте как можно больше вопросов вашему куратору, наставнику или коллеге. Будьте общительны, честны и открыты новой информации. Только так вы быстро войдёте в курс дела и ознакомитесь с общими принципами бухгалтерского обслуживания в компании или работой вашего нового отдела. Не бойтесь — коллеги вам помогут.

Любовь Григорьева,
генеральный директор ООО «ЛокоТех Эксперт»:

Введение в должность — важный этап не только для нового сотрудника, но и для компании. Адаптацией «новичка», обычно, занимается и служба HR (на начальном этапе), и назначенный наставник из числа опытных сотрудников, и руководитель подразделения. У нас, например, также предусмотрены внутрикорпоративные тренинги и командообразующие мероприятия для наших новых бухгалтеров и экономистов. Адаптация — процесс двухсторонний, и мы, как работодатель, прилагаем все усилия, чтобы сделать вхождение в должность максимально эффективным и комфортным.

5

Чтобы сделать процесс адаптации к новым обязанностям более эффективным — делайте записи. Хотя бы первое время. Пусть самая важная информация будет у вас под рукой. Со временем вы все запомните. Если с ходу не удается вспомнить теорию — погуглите. Кроме того, в интернете есть множество полезных ресурсов — продолжайте учиться и развиваться. Это поможет вам стать главным бухгалтером намного быстрее.

И пусть ваши первые проверки пройдут спокойно и без эксцессов.

  • Новости компаний

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