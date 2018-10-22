5 советов начинающему бухгалтеру

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Узнайте о предприятии как можно больше. В первую очередь, о его финансовом состоянии, деятельности, достижениях, почитайте новости, которые могут быть не всегда позитивные. Объективно оцените всю эту информацию. Важно быть в курсе событий компании уже с первого дня. А ещё познакомьтесь с людьми, с которыми вам предстоит работать: от руководителя до рядового персонала даже из других отделов.