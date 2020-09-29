Совладелец «Алтай-Кокса» признан богатейшим человеком в России

Основной владелец, председатель совета директоров группы НЛМК (куда входит «Алтай-Кокс») Владимир Лисин стал лидером списка самых богатых людей России, согласно счетчику Forbes в реальном времени.

Акции НМЛК стабильно растут. В 2019 году они стоили 143,58 рублей за штуку, месяц назад — 154 рубля, а на 28 сентября цена составила 171,6 рублей.

Укреплению позиций Лисина также способствовало и ухудшение положения конкурентов — акции золотодобывающей компании «Полюс» семьи Керимовых опустились вслед за ценами на золото.

Состояние Владимира Лисина оценивается в $22,6 млрд. В мировом рейтинге он занимает 56-е место.

Как уже сообщал altapress.ru, бывший лидер списка российских богачей Владимир Потанин, глава «Норникеля», спустился на второе место — он накопил $22,3 млрд.

Ранее Forbes составил список российских миллиардеров, которые разбогатели за годы, когда Дмитрий Медведев был президентом и премьер-министром России.