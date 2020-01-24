За решеткой и на воле: Forbes рассказал о миллирдерах, «сколотивших» капитал в эпоху Медведева

Финансово-экономический журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые разбогатели за годы, когда Дмитрий Медведев был президентом и премьер-министром России.

В перечне — находящиеся в СИЗО бывший советник экс-премьера Михаил Абызов и совладельцы группы компаний «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.

Стоимость активов Магомедовых в 2017 году составляла 1,4 млрд долларов, пишет издание. С марта 2018 года братья находятся в СИЗО по подозрению в хищении денег на господрядах и организации преступного сообщества. Сумма ущерба оценивается в 11 млрд рублей.

Под арестом находится владелец группы RU-COM Михаил Абызов, которого называли «министром без портфеля». В 2012 он был советником тогда еще президента Медведева, а после его ухода в кабмин курировал проект «Открытое правительство», пишет ura.ru.

В 2018 году должность была упразднена, а самого Абызова в марте 2019 года арестовали по обвинению в хищении 4 млрд рублей у энергетических компаний.

Издание также называет Виктора Вексельберга в числе разбогатевших при Медведеве миллиардеров.

С 2010 года он курировал создание инновационного центра «Сколково», многие из трат бюджетных денег которого Счетная палата РФ признала необоснованными.

Копилка. Деньги. СС0.

В список попали владельцы обанкротившейся компании Yota Devices Альберт Авдолян и Сергей Адоньев, а также предприниматель Владимир Евтушенков, сделки инвестиционной компании «Система» которого с башкирскими нефтяными предприятиями стали причиной для возбуждения уголовного дела.

Преследование самого Евтушенкова было прекращено, а к концу 2019 года он занял второе место в рейтинге российских бизнесменов с самыми большими финансовыми потерями, уступив лидерство только Олегу Дерипаске.

Весной 2012 года суммарное состояние первой десятки самых богатых людей России составляло $140,3 млрд. В январе 2020 года оно достигло $199,5 млрд.

Леонид Михельсон за 8 лет заработал плюс $14,5 млрд, Геннадий Тимченко прибавил $13 млрд, Владимир Потанин плюс $10,8 млрд, Владимир Лисин за 8 лет разбогател еще на $7,4 млрд.