Совладелец Иткульского спиртзавода оспаривает договор поручительства

Совладелец Иткульского спиртзавода, торговый дом «Шампанские вина» оспаривает договор поручительства перед Промсвязьбанком, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные материалов Арбитражного суда Алтайского края.

Договор поручительства заключили в 2016 году в обеспечение обязательств ГК «Кристалл-Лефортово», которой банк в 2013 году предоставил кредитную линию с лимитом задолженности 200 млн рублей.

В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств в 2018 году банк взыскал с Иткульского спиртзавода 134,7 млн рублей. В феврале 2019 года счета завода были арестованы по требованию Промсвязьбанка. В июне на предприятии ввели процедуру наблюдения.

В декабре арбитражный суд рассмотрит заявление торгового дома.

Как ранее писал altapress.ru, кредиторы завода массово подают иски в арбитраж с многомиллионными претензиями.