3 апреля
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Экономика

Совладелец сети «Светофор» стал новым долларовым миллиардером

В России стало на одного долларового миллиардера больше.

Один из магазинов в Барнауле.
Один из магазинов в Барнауле.
Altapress.ru

Им стал 57-летний сооснователь и совладелец сети дискаунтеров «Светофор» Сергей Шнайдер, сообщил Forbes. В рейтинг попал впервые.

Журнал оценил его состояние в $1,4 млрд, указывает bfm.ru.

Ранее представитель "Светофора" в Барнауле рассказала о поведении конкурента "Чижика". «Светофоров» в Алтайском крае и Республике Алтай относительно не много — всего 58 торговых точек. Покупатель магазинов сегмента "эконом" постепенно меняется.

Компания «Торгсервис 22», развивающая в Алтайском крае сеть дискаунтеров «Светофор», вошла в пятерку крупнейших торговых сетей региона по итогам 2022 года. За год ее выручка возросла на 23,8%, достигнув 8,2 млрд рублей, следует из данных портала ФНС «Прозрачный бизнес».

«Светофор» — крупная торговая сеть, представленная почти во всех регионах России. Компанию основали два брата из Красноярска — Сергей и Андрей Шнайдеры.

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