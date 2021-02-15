Когда считать мы стали раны. О чем говорили бизнес и власть на заседании Союза промышленников Алтая

В правительстве Алтайского края удовлетворены итогами работы промышленных предприятий в 2020 году. Несмотря на все сложности, им удался получить впечатляющий финансовый результат — 27 млрд рублей прибыли. О том, как это удалось промышленникам и с какими сложностями они столкнулись, в материале altapress.ru.

С улыбками и без

Итоги прошлого года подводились 11 февраля на заседании правления Союза промышленников Алтая. Владельцы и руководители заводов и фабрик приехали на АЗПИ. Виктор Герман генеральный директор и председатель правления СПА с улыбкой всех встречал на входе. «Целый год не виделись», — радостно говорил он и отправлял гостей на экскурсию по цехам.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка тоже улыбался. Конечно, если бы результат в прошлом году по промышленности был бы другим, то можно было посыпать голову пеплом. А так — индекс промышленного производства в крае составил 99,9% и обогнал среднестатистический показатель по России.

И хотя в Кремле сейчас не очень любят, когда регионы выпячивают себя поперек всей страны, Алтайскому краю стыдиться нечего. Ведь многие регионы ИПП провалили, хотя господдержку получили.

«Еще в марте-апреле мы вообще не понимали, чем может закончиться 2020 год. Но благодаря поддержке государства, вашей активной работе и работе ваших коллективов, промышленность в целом смогла выйти из сложного положения», — сказал министр.

АЗПИ. Анна Зайкова

И политически это было правильно, ведь за любыми цифрами стоят люди. Кстати, если уж говорить о коллективах, то количество занятых на алтайских промпредприятиях за год уменьшилось на 4 тыс. человек — со 125 тыс. до 121 тыс. Фактически за воротам оказался целый завод, так что говорить о том, что все прекрасно, было бы полной глупостью.

Другой вопрос, что повлиять на мировые процессы из аграрного и периферийного региона очень тяжело. Так можно сказать о спаде в вагоностроении. По словам генерального директора «Алтайвагона» Дмитрия Медведева, на итоги прошлого года повлияла совокупность факторов.

Снижение объема грузоперевозок, сокращение инвестиционной программы «РЖД», рост цен на металлы, а также падение рентабельности железнодорожных перевозок — все это сказалось на состоянии отрасли. Если два последних года на «Алтайвагоне» получали миллиардную прибыль, то в 2020-м вынуждены были пойти на сокращение персонала. Не от хорошей жизни.

Павловский ДОК посетили Вячеслав Химочка и Николай Пантелеев. Фото ЛКХ «Алтайлес» Какие результаты показала алтайская промышленность в 2020 году Индекс промпроизводства — 99,9% Добыча полезных ископаемых — 113,6% Производство кокса — 105,8% Производство электроэнергии — 91,2% Среднемесячная зарплата (за 11 месяцев) — 29 057 рублей. Сальдированный финансовый результат — +27,4 млрд рублей. Доля прибыльных организаций — 80%. Численность занятых в промышленности (за 10 месяцев) — 121,4 тыс. человек. Инвестиции в основной капитал (за 9 месяцев) — 73,8 млрд рублей.

О господдержке замолвите слово

В целом в 2020 году алтайские промпредприятия получили различную форму господдержки на сумму 1.3 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти в три раза (было 480 млн). Краевая доля составила 375 млн.

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

Но господдержка могла быть еще больше, если бы заявителям удалось воспользоваться всеми бюджетными возможностями. Например, по краевой программе в бюджете-2020 было заложено 200 млн рублей на стимулирование инвестиционной деятельности предприятий. А выбрали они всего 68 млн.

Сложный процесс оформления заявки и строгие требования к основным показателям (например, средняя зарплата) повлияли на общий результат. Вячеслав Химочка пообещал в 2021 году немного упростить систему отбора.

В остальном алтайские предприятия получили существенную поддержку из федерального бюджета (398 млн рублей) и из федерального фонда развития промышленности (одобрены 4 заявки на 628 млн рублей). Субсидии брали на НИОКР, модернизаию оборудования, на производство самоходной и прицепной техники и т.д.

Технопарки и кластеры

Химочка заодно заверил директорат, что в 2021 году объемы господдержки промышленникам останутся в крае на прежнем уровне.

Вячеслав Химочка. Анна Зайкова.

Так же 200 млн рублей выделяется на поддержку инвестиционной деятельности предприятий в виде невозвратных субсидий. Те же 300 млн рублей заложены в Фонде развития Алтайского края на стимулирование крупных проектов.

«В этом году у нас появится и новый вид поддержки. Предполагается льготное кредитование под 2% тех предприятий, которые будут инвестировать в цифровизацию производства. Пока на эти цели заложено 30 млн рублей. Сумма небольшая, но мы планируем за счет нее два-три проекта поддержать», — рассказал министр.

Представитель власти также рассказал о двух новых инициативах Минпромторга РФ. Первая — создание технопарков. В Алтайском крае уже появился первый технопарк — в Рубцовске на базе «РЗЗ». Следом регион подал еще две заявки. Предполагается один технопарк создать в Барнауле на базе завода мехпрессов, а второй — в Бийске на базе предприятия «Алтайвитамины». Если проекты будут одобрены, то на реализацию каждого правительство выделит около 500 млн рублей.

Вторая инициатива — стимулирование кластерного взаимодействия. По предложению минпроторга, предприятия входящие в один кластер, могут реализовывать совместные проекты и получать на это порядка 300 млн рублей. Первые заявки будут рассматриваться уже 25 марта. «Мы ждем ваших предложений», — отметил министр.

На предприятии «Алтайвитамины». Анна Зайкова.

Томенко , помоги!

А «капитаны промышленности» ждут в свою очередь от губернатора Виктора Томенко и правительства решительных действий и заявлений по следующим проблемным направлениям.

Основное недовольство у всех директоров вызывает сегодня безудержный рост цен на металлы на внутреннем рынке. На заседании прозвучали любопытные цифры: за год металл подорожал в стране примерно на 84%, тогда как рекомендуемые для него параметры по линии минпромторга составляли 6,4%.

«Нам что-то объясняют товарищи из минпромторга, ссылаются на мировой рынок, на какие-то важные события в США. Но нас это мало интересует, У каждого из нас есть коллективы, людям нужно платить нормальную зарплату. А как это сделать, если расходы на металл в структуре затрат достигают уже 40%? А весь этот рост цен привел к удорожанию конечной продукции на 15−20%", — высказался с трибуны один из директоров.

Участок термической резки металла на предприятии «Алтайвагон». Антон Федотов/altairegion22.ru.

Вторая важная проблема — постоянные проверки. «В этом году к нам ходят с проверками бесконечно. То одни, то другие. Отвлекают меня, заставляют нас отвлекать под эти проверки людей. Тратим время и кучу бумаги», — признавались многие руководители.

Они попросили Вячеслава Химочку и уполномоченного по правам предпринимателей в крае Андрея Осипова хоть как-то повлиять на ситуацию.

В-третьих, СПА единогласно обратился к губернатору края Виктору Томенко с просьбой спасти от исчезновения компанию «Алтай-Форест». Altapress.ru уже рассказывал о том, с чем столкнулся переработчик древесины.

«Алтай-Форест.» Олег Богданов

По нашим данным, в правительстве края эту проблему должны были обсуждать расширенным составом 13 февраля.

О результатах. видимо, сообщат дополнительно.