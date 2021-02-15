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Промышленность Алтая
Экономика

Когда считать мы стали раны. О чем говорили бизнес и власть на заседании Союза промышленников Алтая

В правительстве Алтайского края удовлетворены итогами работы промышленных предприятий в 2020 году. Несмотря на все сложности, им удался получить впечатляющий финансовый результат — 27 млрд рублей прибыли. О том, как это удалось промышленникам и с какими сложностями они столкнулись, в материале altapress.ru.

АЗПИ.
АЗПИ.
Анна Зайкова

С улыбками и без

Итоги прошлого года подводились 11 февраля на заседании правления Союза промышленников Алтая. Владельцы и руководители заводов и фабрик приехали на АЗПИ. Виктор Герман генеральный директор и председатель правления СПА с улыбкой всех встречал на входе. «Целый год не виделись», — радостно говорил он и отправлял гостей на экскурсию по цехам.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка тоже улыбался. Конечно, если бы результат в прошлом году по промышленности был бы другим, то можно было посыпать голову пеплом. А так — индекс промышленного производства в крае составил 99,9% и обогнал среднестатистический показатель по России.

И хотя в Кремле сейчас не очень любят, когда регионы выпячивают себя поперек всей страны, Алтайскому краю стыдиться нечего. Ведь многие регионы ИПП провалили, хотя господдержку получили.

«Еще в марте-апреле мы вообще не понимали, чем может закончиться 2020 год. Но благодаря поддержке государства, вашей активной работе и работе ваших коллективов, промышленность в целом смогла выйти из сложного положения», — сказал министр.

АЗПИ.
АЗПИ.
Анна Зайкова

И политически это было правильно, ведь за любыми цифрами стоят люди. Кстати, если уж говорить о коллективах, то количество занятых на алтайских промпредприятиях за год уменьшилось на 4 тыс. человек — со 125 тыс. до 121 тыс. Фактически за воротам оказался целый завод, так что говорить о том, что все прекрасно, было бы полной глупостью.

Другой вопрос, что повлиять на мировые процессы из аграрного и периферийного региона очень тяжело. Так можно сказать о спаде в вагоностроении. По словам генерального директора «Алтайвагона» Дмитрия Медведева, на итоги прошлого года повлияла совокупность факторов.

Снижение объема грузоперевозок, сокращение инвестиционной программы «РЖД», рост цен на металлы, а также падение рентабельности железнодорожных перевозок — все это сказалось на состоянии отрасли. Если два последних года на «Алтайвагоне» получали миллиардную прибыль, то в 2020-м вынуждены были пойти на сокращение персонала. Не от хорошей жизни.

Павловский ДОК посетили Вячеслав Химочка и Николай Пантелеев.
Павловский ДОК посетили Вячеслав Химочка и Николай Пантелеев.
Фото ЛКХ «Алтайлес»

Какие результаты показала алтайская промышленность в 2020 году

Индекс промпроизводства — 99,9%

Добыча полезных ископаемых — 113,6%

Производство кокса — 105,8%

Производство электроэнергии — 91,2%

Среднемесячная зарплата (за 11 месяцев) — 29 057 рублей.

Сальдированный финансовый результат — +27,4 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций — 80%.

Численность занятых в промышленности (за 10 месяцев) — 121,4 тыс. человек.

Инвестиции в основной капитал (за 9 месяцев) — 73,8 млрд рублей.

О господдержке замолвите слово

В целом в 2020 году алтайские промпредприятия получили различную форму господдержки на сумму 1.3 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос почти в три раза (было 480 млн). Краевая доля составила 375 млн.

Завод &quot;Нортек&quot; на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината, август 2019 год.
Ирина Баенкова

Но господдержка могла быть еще больше, если бы заявителям удалось воспользоваться всеми бюджетными возможностями. Например, по краевой программе в бюджете-2020 было заложено 200 млн рублей на стимулирование инвестиционной деятельности предприятий. А выбрали они всего 68 млн.

Сложный процесс оформления заявки и строгие требования к основным показателям (например, средняя зарплата) повлияли на общий результат. Вячеслав Химочка пообещал в 2021 году немного упростить систему отбора.

В остальном алтайские предприятия получили существенную поддержку из федерального бюджета (398 млн рублей) и из федерального фонда развития промышленности (одобрены 4 заявки на 628 млн рублей). Субсидии брали на НИОКР, модернизаию оборудования, на производство самоходной и прицепной техники и т.д.

Технопарки и кластеры

Химочка заодно заверил директорат, что в 2021 году объемы господдержки промышленникам останутся в крае на прежнем уровне.

Вячеслав Химочка.
Вячеслав Химочка.
Анна Зайкова.

Так же 200 млн рублей выделяется на поддержку инвестиционной деятельности предприятий в виде невозвратных субсидий. Те же 300 млн рублей заложены в Фонде развития Алтайского края на стимулирование крупных проектов.

«В этом году у нас появится и новый вид поддержки. Предполагается льготное кредитование под 2% тех предприятий, которые будут инвестировать в цифровизацию производства. Пока на эти цели заложено 30 млн рублей. Сумма небольшая, но мы планируем за счет нее два-три проекта поддержать», — рассказал министр.

Представитель власти также рассказал о двух новых инициативах Минпромторга РФ. Первая — создание технопарков. В Алтайском крае уже появился первый технопарк — в Рубцовске на базе «РЗЗ». Следом регион подал еще две заявки. Предполагается один технопарк создать в Барнауле на базе завода мехпрессов, а второй — в Бийске на базе предприятия «Алтайвитамины». Если проекты будут одобрены, то на реализацию каждого правительство выделит около 500 млн рублей.

Вторая инициатива — стимулирование кластерного взаимодействия. По предложению минпроторга, предприятия входящие в один кластер, могут реализовывать совместные проекты и получать на это порядка 300 млн рублей. Первые заявки будут рассматриваться уже 25 марта. «Мы ждем ваших предложений», — отметил министр.

На предприятии &quot;Алтайвитамины&quot;.
На предприятии «Алтайвитамины».
Анна Зайкова.

Томенко, помоги!

А «капитаны промышленности» ждут в свою очередь от губернатора Виктора Томенко и правительства решительных действий и заявлений по следующим проблемным направлениям.

Основное недовольство у всех директоров вызывает сегодня безудержный рост цен на металлы на внутреннем рынке. На заседании прозвучали любопытные цифры: за год металл подорожал в стране примерно на 84%, тогда как рекомендуемые для него параметры по линии минпромторга составляли 6,4%.

«Нам что-то объясняют товарищи из минпромторга, ссылаются на мировой рынок, на какие-то важные события в США. Но нас это мало интересует, У каждого из нас есть коллективы, людям нужно платить нормальную зарплату. А как это сделать, если расходы на металл в структуре затрат достигают уже 40%? А весь этот рост цен привел к удорожанию конечной продукции на 15−20%", — высказался с трибуны один из директоров.

Участок термической резки металла на предприятии «Алтайвагон».
Участок термической резки металла на предприятии «Алтайвагон».
Антон Федотов/altairegion22.ru.

Вторая важная проблема — постоянные проверки. «В этом году к нам ходят с проверками бесконечно. То одни, то другие. Отвлекают меня, заставляют нас отвлекать под эти проверки людей. Тратим время и кучу бумаги», — признавались многие руководители.

Они попросили Вячеслава Химочку и уполномоченного по правам предпринимателей в крае Андрея Осипова хоть как-то повлиять на ситуацию.

В-третьих, СПА единогласно обратился к губернатору края Виктору Томенко с просьбой спасти от исчезновения компанию «Алтай-Форест». Altapress.ru уже рассказывал о том, с чем столкнулся переработчик древесины.

&quot;Алтай-Форест.&quot;
«Алтай-Форест.»
Олег Богданов

По нашим данным, в правительстве края эту проблему должны были обсуждать расширенным составом 13 февраля.

О результатах. видимо, сообщат дополнительно.

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