Союз промышленников Алтайского края обратится к губернатору Виктору Томенко с просьбой спасти от гибели крупное лесоперерабатывающее предприятие «Алтай-Форест». Такое решение было принято единогласно на заседании правления СПА 11 февраля. Эту же позицию хотело бы поддержать и региональное минприроды, но имеет предписание краевой прокуратуры, у которой есть конкретные претензии к частной компании.

«Алтай-Форест» — одно из крупнейших предприятий в сфере лесопереработки Алтайского края. Для экономической стабильности и устойчивости бюджета Тальменского района наличие такой компании чрезвычайно важно. К примеру. в «Алтай-Форесте» трудятся около 800 человек из 17 населенных пунктов Тальменского района. Если компания закроется, в муниципалитете обязательно случится серьезный социально-экономический кризис.

Такие аргументы приводились членами правления СПА в ходе выступлений.

«Это полнейшее безобразие! Делается все вопреки указанию нашего президента, который сказал — надо развивать лесопереработку, а не уничтожать ее», — заявил в сердцах Виктор Герман, председатель правления краевого промышленного союза.

Виктор Герман стал гостем «Школы успеха». Анна Зайкова , altapress.ru

Как выяснилось, еще 23 ноября краевая прокуратура направило представление в правительство Алтайского края с указанием расторгнуть договор о предоставлении в аренду лесного участка с компанией «Алтай-Форест». Поводом для этого стало якобы нарушение действующего лесного законодательства со стороны арендатора.

Напомним: что в конце 2020 года начальнику Ларичихинского производственного участка компании «Алтай-Форест» предъявили обвинение в незаконной рубке леса в Тальменском районе. Ущерб от этих действий составил якобы более 6,4 млн рублей.

Также к административной ответственности привлекли руководство компании-арендатора (а точнее — депутата АКЗС, «единоросса» Николая Бушкова) за многочисленные нарушения при аренде лесного участка. Всего таких нарушений оказалось якобы 55. Причем 33 из них уже компанией устранены, а 22 устранить не представляется возможным — именно такие данные прозвучали на заседании.

«Алтай-Форест.» Олег Богданов

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрея Стрелковского, даже несмотря на то, что большинство нарушений компанией «Алтай-Форест» устранены, чиновники вынуждены были направить 18 января претензию арендатору и инициировали расторжения договора. Орган исполнительной власти вынужден реализовать предписание прокуратуры.

4 февраля компания «Алтай-Форест» письменно ответило в министерство, что расторжение договора аренды будет незаконным. В настоящее время спорный вопрос находится в подвешенном состоянии. Минприроды, по идее, должно обратиться в арбитражный суд, но делать это явно не спешит.

Все потому, что уничтожение «Алтай-Фореста» — это вопрос не только правовой, но еще и социально-политический. Впереди в крае выборы в Госдуму и Заксобрание. И можно догадаться, как отреагирует население Тальменского района, если предприятие будет лишено возможности вести свою деятельность.

с. Курочкино питомник «Алтай-Форест»

Именно поэтому, по данным altapress.ru, в ближайшие дни дальнейшая судьба тальменского предприятия будет оцениваться на специальном совещании в краевом правительстве.

Выступивший также на заседании депутат Николай Бушков сказал, что для него вся ситуация выглядит достаточно странной. В августе проверку деятельности предприятия проводило контрольное ведомство управления лесами Алтайского края. «И у нас есть акт проверки, где нет вообще ни одного замечания», — сказал он.

«Наше предприятие было в свое время признано лучшим лесхозом во всей Российской Федерации. По всем показателям. Если прилетала какая-нибудь московская комиссия, то ее везли к нам, потому что знали — на „Алтай-Форесте“ все в порядке. Мы вошли в крупный инвестиционный проект. А теперь нам предлагают закрыть предприятие и уволить 650 человек. Как? Я этого не понимаю», — сказал Бушков.

с. Курочкино «Алтай-Форест»

Министр промышленности Сергей Химочка подчеркнул, что в непростой сложившейся ситуации самым мудрым решением будет сохранить работающее предприятие. Но как это сможет сделать Виктор Томенко — большой вопрос.

Altapress.ru расскажет о самых интересных итогах заседания правления СПА в специальном материале, который выйдет в понедельник, 15 февраля.