3 августа
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Экономика

Спасатели рассказали подробности гибели двух девочек, которые утонули в Бии

1 августа в Бийске утонули две девочки 9 и 13 лет. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту утопления детей, пишет «Бийский рабочий».

Река Бия
Река Бия
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Ранее на этом месте находился пункт сплавного леса для лесоперерабатывающего завода. До сих пор из воды торчат толстые металлические тросы, которыми вытягивали бревна.

«С виду кажется, что течение небольшое, и неглубоко, но на самом деле здесь опасно, после косы сразу обрыв — все дно так чередуется, а течение там сразу сносит с ног. Только оступишься, как тебя начинает затягивать на дно», — рассказал местный житель Андрей.

Начальник бийского Управления ГОЧС и ПБ Дмитрий Сдобин указал, что возле опасного места регулярно устанавливают предупреждающие знаки, однкоо люди продолжают здесь отдыхать.

«Это страшная трагедия, после которой всем нам долго придется приходить в себя. Сердце разрывается, когда родители от боли и ужаса царапают себе лица. Уже сколько проводим бесед с родителями, рейдов с полицией и сотрудниками ГОЧС, МЧС — дети продолжают приходить одни к воде», — подчеркнул Ускорников.

Также отмечается, что выезд на берег Бии — в районе переулка Табунный — внесен в реестр опасных для купания зон в водоемах на территории Бийска.

Ранее барнаулец утонул, спасая ребенка.

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