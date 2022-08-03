Спасатели рассказали подробности гибели двух девочек, которые утонули в Бии

Ранее на этом месте находился пункт сплавного леса для лесоперерабатывающего завода. До сих пор из воды торчат толстые металлические тросы, которыми вытягивали бревна.
«С виду кажется, что течение небольшое, и неглубоко, но на самом деле здесь опасно, после косы сразу обрыв — все дно так чередуется, а течение там сразу сносит с ног. Только оступишься, как тебя начинает затягивать на дно», — рассказал местный житель Андрей.
Начальник бийского Управления ГОЧС и ПБ Дмитрий Сдобин указал, что возле опасного места регулярно устанавливают предупреждающие знаки, однкоо люди продолжают здесь отдыхать.
«Это страшная трагедия, после которой всем нам долго придется приходить в себя. Сердце разрывается, когда родители от боли и ужаса царапают себе лица. Уже сколько проводим бесед с родителями, рейдов с полицией и сотрудниками ГОЧС, МЧС — дети продолжают приходить одни к воде», — подчеркнул Ускорников.
Также отмечается, что выезд на берег Бии — в районе переулка Табунный — внесен в реестр опасных для купания зон в водоемах на территории Бийска.