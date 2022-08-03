Спасатели рассказали подробности гибели двух девочек, которые утонули в Бии

1 августа в Бийске утонули две девочки 9 и 13 лет. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту утопления детей, пишет « Бийский рабочий ».

Ранее на этом месте находился пункт сплавного леса для лесоперерабатывающего завода. До сих пор из воды торчат толстые металлические тросы, которыми вытягивали бревна.

«С виду кажется, что течение небольшое, и неглубоко, но на самом деле здесь опасно, после косы сразу обрыв — все дно так чередуется, а течение там сразу сносит с ног. Только оступишься, как тебя начинает затягивать на дно», — рассказал местный житель Андрей.

Начальник бийского Управления ГОЧС и ПБ Дмитрий Сдобин указал, что возле опасного места регулярно устанавливают предупреждающие знаки, однкоо люди продолжают здесь отдыхать.

«Это страшная трагедия, после которой всем нам долго придется приходить в себя. Сердце разрывается, когда родители от боли и ужаса царапают себе лица. Уже сколько проводим бесед с родителями, рейдов с полицией и сотрудниками ГОЧС, МЧС — дети продолжают приходить одни к воде», — подчеркнул Ускорников.

Также отмечается, что выезд на берег Бии — в районе переулка Табунный — внесен в реестр опасных для купания зон в водоемах на территории Бийска.

Ранее барнаулец утонул, спасая ребенка.