Спасибо, что живой. Глава «Корпорации «МСП» поблагодарил алтайских предпринимателей

В честь дня российского предпринимательства в Барнаул 26 мая прилетел Александр Исаевич — генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация «МСП»). Он пообщался с местным бизнесом, ответил на вопросы и поздравил с праздником. Краткий пересказ встречи от altapress.ru.

Поддержка для пищевиков

Татьяна Филидова, генеральный директор Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения VELES обратила внимание гостя на проблему. В регионе довольно много небольших компаний, занимающихся производством качественной и экологичной продукции. Казалось бы, такой товар сейчас пользуется огромным спросом по всему миру, но проблема в том, что сбыть его не так уж и просто. Небольшие компании не знают, как продвигать свой продукт и выйти на новые рынки.

Татьяна Филидова

«Какую помощь корпорация МСП может им предоставить в этом отношении?" — уточнила предприниматель

Исаевич заметил, что вопрос комплексный и нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно. Он напомнил, что существует два блока инструментов — выйти с продукцией на экспорт (например, через международные выставки), или «поставить товары на полки крупных производителей». И с тем, и с другим поможет «Корпорация МСП».

Александр Исаевич,

генеральным директор «Корпорация «МСП»:

Если вы хотите описать свою ситуацию более подробно, чтобы мы смогли подобрать наиболее точные инструменты — напишите заявку, мы рассмотрим. В следующем году мы собираемся запустить сервис, который упростит наше общение с бизнесом — это будет довольно удобный интерфейс. Но пока — пишите заявки.

Совет предпринимателей

Александр Евстигнеев, руководитель краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, задал вопрос о стратегии развития «Корпорации МСП» на ближайшие годы.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы , вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Один из инструментов, представленных в проекте — «Подключение организаций инфраструктуры поддержки к единой системе управления коммуникаций с бизнесом — CRM-системе на Цифровой платформе МСП». Исаевич рассказал, каким образом эта опция будет реализована.

Кроме того, по словам Исаевича, в рамках стратегии развития корпорации планируется создать отраслевой экспертный совет с обязательным участием региональных предпринимателей (не менее 50% от состава). Спикер добавил, что бизнес в этом совете будет выбирать лидера, «которому доверяет», который будет доводить всю необходимую информацию

Александр Исаевич,

генеральный директор «Корпорация «МСП»:

В каждой рабочей группе — до 20 представителей. Мы туда не лезем, мы даем площадку и инструменты, а бизнес сам решает, кому он готов верить. Это будут офлайн-встречи общение, онлайн никогда не заменит живого общения.

Кроссрегиональный подход

Евстигнеев заметил, что нередко в предпринимательских кругах возникает вопрос снижения доли присутствия крупных торговых организаций в крае. Увы, по закону ничего с этим поделать нельзя.

«День качества с алтайскими продуктами» «БМК»

Но, может быть, возможно каким-то образом поддержать небольшие компании, предложить им новые форматы взаимодействия с розничными «гигантами», поинтересовался он.

Александр Евстигнеев,

начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Сегодня существует запрос региональных компаний на вхождение в торговые сети, условия пороговые для входа очень тяжелые. Мы, к сожалению, своими силами не всегда можем помочь малому бизнесу — нет подходящих инструментов.

Исаевич заметил, что проблема нередко исходит из того, что «находясь в одном субъекте РФ, «мы не знаем, чем занимается та или иная компания». Допустим, в одном регионе существует потребность купить определенный товар, а в соседнем — приобрести его, только об этом оба игрока не осведомлены. Это и нужно исправить, считает эксперт.

Александр Исаевич. Корпорация «МСП»

Александр Исаевич,

генеральный директор «Корпорации «МСП»:

Мы планируем скрестить две вещи — спрос и предложение — путем промкооперации. Нужно показать, что существуют кроссрегиональные потребности и увязать спрос и предложение чтобы один предприниматель мог произвести, а другой — купить.

Спасибо , что занимаетесь предпринимательством

В завершении встречи Исаевич поблагодарил Алтайский фонд МСП за успешную популяризацию предпринимательства и поддержку регионального бизнеса. Также он сказал спасибо самим бизнесменам просто за то, что они занимаются бизнесом