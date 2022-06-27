Специалисты ООО «Алтайские колбасы» прошли обучение по бережливому производству в рамках нацпроекта

Тренинги для сотрудников предприятия были организованы в период с 18 мая по 23 июня по следующим программам: «Основы бережливого производства», «5С на производстве», «Производственный анализ», «Реализация проектов по улучшению». Также состоялась стратегическая сессия по декомпозиции целей и эффективному инфоцентру.

Кроме того, специалисты компании отучились на «Фабрике процессов», побывали на «модельном предприятии» УК «АЗПИ». Активное участие во всех обучениях принял директор ООО «Алтайские колбасы».

«Должен заметить, что такая отдача и заинтересованность руководителя компании уже является половиной успеха реализации проекта. Впереди у команды „Алтайских колбас“ активная фаза реализации проекта, хочется пожелать им такого же азарта и неугасаемого духа, как и во время обучений» — подчеркнул руководитель проекта Регионального центра компетенций Константин Трегуб.

Отметим, что базовое обучение проводится на первом этапе реализации проекта, на котором происходит также выбор пилотного потока для оптимизации производственного процесса.

Вторая стадия — «Диагностика и планирование» — длится три месяца. За это время эксперты нацпроекта совместно с рабочей группой предприятия проводят углубленный анализ пилотного потока, а также составляют план мероприятий по его улучшению.

Еще три месяца занимает третий этап — «Внедрение улучшений», в ходе которого реализуется утвержденный план мероприятий. Также создается проектный офис, функции которого сводятся к открытию потоков для охвата всего предприятия.

В рамках четвертой стадии, которая называется «Тиражирование», рабочая группа компании, получив от экспертов необходимые знания и навыки, начинает самостоятельно проводить улучшения по всем потокам в течение последующих двух с половиной лет. При необходимости они могут обратиться за консультациями к экспертам нацпроекта.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.