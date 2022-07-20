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Экономика

Спрогнозирован рост задолженностей за коммуналку в России

Представители российского бизнеса спрогнозировали рост задолженностей за коммунальные услуги в России на фоне введенного с 1 апреля полугодового моратория на банкротство, пишут «Известия» со ссылкой на письмо, направленное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупнейшими генерирующими компаниями.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

В публикации уточняется — под письмом подписались представители «Интер РАО», «Т Плюс», «Газпромэнергохолдинга», СГК, «Квадры» и «Евросибэнерго».

Эти компании видят в моратории на банкротство, который не позволяет принудительно собирать с должников деньги за коммунальные услуги, риски массового нарушения обязательств потребителями и, соответственно, взрывного роста задолженности вкупе с полным отсутствием каких-либо мер воздействия на неплательщиков.

Платежная дисциплина со стороны потребителей уже ухудшилась: сборы снизились до уровня пандемийного 2020 года, отмечают генерирующих компаниях отмечают. Из-за этого возникает нехватка средств на подготовку к отопительному сезону, в том числе на плановые ремонты, которые проводят летом, закупку топлива, инвестиции, указывает bfm.ru.

По этой причине представители отрасли просят правительство отменить мораторий досрочно.

Ранее граждане завалили алтайский арбитражный суд заявлениями о банкротстве.

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