Не страшно и не стыдно. Граждане завалили алтайский арбитражный суд заявлениями о банкротстве

Почти в четыре раза возросло количество заявлений о банкротстве, поданных в апреле 2022 года в Арбитражный суд Алтайского края, по сравнению с апрелем до пандемии. Рост произошел, несмотря на то, что с 1 апреля правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по инициативе кредиторов.

Четырехкратный рост

Количество заявлений о банкротстве, поданных в апреле в краевой арбитражный суд, достигло исторического рекорда. Даже в периоды кризисов 2008—2009 и 2014−2015 годов подобные иски исчислялись лишь десятками в месяц. Сегодня — уже сотнями.

Число желающих обанкротить и обанкротиться росло, но плавно. В апреле 2019-го года в суд поступило 107 заявлений. В этом же месяце текущего года — уже 413. То есть почти вчетверо больше, чем до пандемии, и на 65% больше, чем в апреле прошлого года.

Количество заявлений о банкротстве

( поданы в Арбитражный суд Алтайского края) Апрель 2022 года 413

Апрель 2021 года 249

Апрель 2020 года — 123

Апрель 2019 года — 107

Апрель 2018 года — 72 Источник: Картотека Арбитражного суда РФ.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Предсказанная тенденция

Девятый вал банкротств эксперты прогнозировали еще в 2020 году. Агенству «Прайм» они объясняли это разорением малого и среднего бизнеса и снижением уровня зарплат.

Хотя правительство России помогло семьям прямыми выплатами и поддержало малый и средний бизнес, прогнозы оправдались. Это видно и по статистике краевого арбитража: в 2021-м поступило на 80% больше заявлений, чем в году предыдущем.

Сегодня можно острожно констатировать замедление процесса, но оно — скорее искусственное. Ведь с 9 марта налоговая служба приостановила возбуждение дел по банкротству. А с 1 апреля по решению правительства РФ вступил в силу шестимесячный мораторий на банкротство по заявлениям уже всех кредиторов.

Деньги. Кредиты. СС0

Сыграла роль и возможность для бизнеса оформить кредитные каникулы и прочие меры поддержки (ознакомиться с ними можно здесь).

В самом деле, подавляющее большинство заявлений в краевой арбитраж (403 из 413) поступило от граждан. А кредиторы инициируют разбирательство в единичных случаях, при этом все заявления им уже возвращены: мораторий есть мораторий.

Высокая закредитованность

Аркадий Мишанов, арбитражный управляющий, называет три причины столь бурного роста количества заявлений. Одна из них, в общем, известна: уровень жизни россиян снижается с 2014 года.

«Закредитованные граждане, у которых появляются финансовые трудности, уже не могут решить их помощью сбережений — их у них просто нет», — объясняет Мишанов.

Кредиты должны способствовать росту благосостояния , а не наоборот.

В итоге они берут новые кредиты и микрозаймы в надежде погасить старые. Задолженность нарастает — банкротство становится единственным способом избавиться от долгов.

В этом смысле в Алтайском крае ситуация не самая благополучная.

По оценкам «Национального бюро кредитных историй», регион входит в двадцатку регионов с высоким показателем долговой нагрузки — соотношению ежемесячных платежей по кредитным обязательствам к доходу. Наибольшие показатели в рейтинге обозначают наиболее высокую закредитованность населения.

Парадоксальное поведение

По промежуточным судебным решениям, опубликованным в картотеке арбитража, видно, в какой ситуации оказались жители края перед подачей заявления на самобанкротство. Вот только три примера — но они весьма характерные.

Кредиты. Михаил Хаустов

Молодая женщина , замужем , есть ребенок. Не работает — получает выплату неработающим трудоспособным лицам , осуществляющим уход: 1380 рублей. Долг по кредитам — чуть меньше 1 млн рублей.

замужем есть ребенок. Не работает — получает выплату неработающим трудоспособным лицам осуществляющим уход: 1380 рублей. Долг по кредитам — чуть меньше 1 млн рублей. Пенсионер из сельской местности. Кроме пенсии доходов не имеет. Должен четырем банкам 1,3 млн рублей.

Сотрудница музыкальной школы , в разводе , двое детей , пять кредитов и 27 микрозаймов , взятых в основном в 2021 году. Общий долг — 800 тыс. рублей.

Аркадий Мишанов говорит: один из должников, чье дело о банкротстве он ведет как финансовый управляющий, имеет 55 кредитов и микрозаймов.

Причем финансовое поведение таких людей иногда выглядит парадоксально: имея зарплату 20 тыс. рублей, человек берет кредит, чтобы купить айфон за 60 тысяч, приводит пример собеседник altapress.ru.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Повысилось доверие

Впрочем, бедность не объясняет всей картины. «В обществе повысилось доверие к институту банкротства», — уверен Аркадий Мишанов.

По его словам, людей, прошедших процедуру банкротства, стало намного больше, чем еще три-четыре года назад, информация об этом распространяется и по телевидению, и в интернете. «И многие понимают, что банкротиться — не страшно и не стыдно», — говорит он.

К тому же появляется все больше юридических компаний и частнопрактикующих юристов, готовых рекомендовать механизм банкротства. И обеспечить правовое сопровождение в случае необходимости, выступая на стороне попавшего в трудную ситуацию гражданина.