Не страшно и не стыдно. Граждане завалили алтайский арбитражный суд заявлениями о банкротстве

Четырехкратный рост
Количество заявлений о банкротстве, поданных в апреле в краевой арбитражный суд, достигло исторического рекорда. Даже в периоды кризисов 2008—2009 и 2014−2015 годов подобные иски исчислялись лишь десятками в месяц. Сегодня — уже сотнями.
Число желающих обанкротить и обанкротиться росло, но плавно. В апреле 2019-го года в суд поступило 107 заявлений. В этом же месяце текущего года — уже 413. То есть почти вчетверо больше, чем до пандемии, и на 65% больше, чем в апреле прошлого года.
Количество заявлений о банкротстве
(поданы в Арбитражный суд Алтайского края)
- Апрель 2022 года 413
- Апрель 2021 года 249
- Апрель 2020 года — 123
- Апрель 2019 года — 107
- Апрель 2018 года — 72
Источник: Картотека Арбитражного суда РФ.
Предсказанная тенденция
Девятый вал банкротств эксперты прогнозировали еще в 2020 году. Агенству «Прайм» они объясняли это разорением малого и среднего бизнеса и снижением уровня зарплат.
Хотя правительство России помогло семьям прямыми выплатами и поддержало малый и средний бизнес, прогнозы оправдались. Это видно и по статистике краевого арбитража: в 2021-м поступило на 80% больше заявлений, чем в году предыдущем.
Сегодня можно острожно констатировать замедление процесса, но оно — скорее искусственное. Ведь с 9 марта налоговая служба приостановила возбуждение дел по банкротству. А с 1 апреля по решению правительства РФ вступил в силу шестимесячный мораторий на банкротство по заявлениям уже всех кредиторов.
Сыграла роль и возможность для бизнеса оформить кредитные каникулы и прочие меры поддержки (ознакомиться с ними можно здесь).
В самом деле, подавляющее большинство заявлений в краевой арбитраж (403 из 413) поступило от граждан. А кредиторы инициируют разбирательство в единичных случаях, при этом все заявления им уже возвращены: мораторий есть мораторий.
Высокая закредитованность
Аркадий Мишанов, арбитражный управляющий, называет три причины столь бурного роста количества заявлений. Одна из них, в общем, известна: уровень жизни россиян снижается с 2014 года.
«Закредитованные граждане, у которых появляются финансовые трудности, уже не могут решить их помощью сбережений — их у них просто нет», — объясняет Мишанов.
В итоге они берут новые кредиты и микрозаймы в надежде погасить старые. Задолженность нарастает — банкротство становится единственным способом избавиться от долгов.
В этом смысле в Алтайском крае ситуация не самая благополучная.
По оценкам «Национального бюро кредитных историй», регион входит в двадцатку регионов с высоким показателем долговой нагрузки — соотношению ежемесячных платежей по кредитным обязательствам к доходу. Наибольшие показатели в рейтинге обозначают наиболее высокую закредитованность населения.
Парадоксальное поведение
По промежуточным судебным решениям, опубликованным в картотеке арбитража, видно, в какой ситуации оказались жители края перед подачей заявления на самобанкротство. Вот только три примера — но они весьма характерные.
- Молодая женщина, замужем, есть ребенок. Не работает — получает выплату неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход: 1380 рублей. Долг по кредитам — чуть меньше 1 млн рублей.
- Пенсионер из сельской местности. Кроме пенсии доходов не имеет. Должен четырем банкам 1,3 млн рублей.
- Сотрудница музыкальной школы, в разводе, двое детей, пять кредитов и 27 микрозаймов, взятых в основном в 2021 году. Общий долг — 800 тыс. рублей.
Аркадий Мишанов говорит: один из должников, чье дело о банкротстве он ведет как финансовый управляющий, имеет 55 кредитов и микрозаймов.
Причем финансовое поведение таких людей иногда выглядит парадоксально: имея зарплату 20 тыс. рублей, человек берет кредит, чтобы купить айфон за 60 тысяч, приводит пример собеседник altapress.ru.
Повысилось доверие
Впрочем, бедность не объясняет всей картины. «В обществе повысилось доверие к институту банкротства», — уверен Аркадий Мишанов.
По его словам, людей, прошедших процедуру банкротства, стало намного больше, чем еще три-четыре года назад, информация об этом распространяется и по телевидению, и в интернете. «И многие понимают, что банкротиться — не страшно и не стыдно», — говорит он.
К тому же появляется все больше юридических компаний и частнопрактикующих юристов, готовых рекомендовать механизм банкротства. И обеспечить правовое сопровождение в случае необходимости, выступая на стороне попавшего в трудную ситуацию гражданина.