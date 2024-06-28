Спрос на каско для китайских авто в Новосибирской области вырос в 10 раз

Спрос на полисы для китайских автомобилей в Новосибирской области за первые 5 месяцев 2024 года вырос почти в 10 раз. Самой страхуемой маркой в регионе стал китайский Tank. Об этом рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков в ходе пресс-конференции.

В пятёрку популярных марок по страхованию каско в Новосибирской области вошли сразу 3 бренда из Поднебесной: Tank (Тэнк), на него пришлось 13% от всех заключённых полисов каско в регионе, Geely (Джили) (12%) и Beglee (Бигли) (7%). Завершают топ-5 корейский Hyundai и немецкий BMW (по 6%). В прошлом году рейтинг отличался — лидером был Hyundai, следом шли Kia, BMW, Lada и Lexus.

Всего за январь-май в регионе было оформлено на 62% больше полисов каско, чем за аналогичный период прошлого года.

Самыми страхуемыми марками в России стали Kia (8%), Lada (7%), Hyundai (6%), Toyota (6%) и Mercedes-Benz (4%). Чаще всего россияне страховали автомобили 2023 года выпуска.

Михаил Волков,

генеральный директор СберСтрахования:

С начала года спрос на полисы каско в Новосибирской области вырос на 62% по сравнению с первыми пятью месяцами прошлого года, положительную динамику мы видим и в других регионах. Каско — прекрасная возможность защитить свои накопления на случай различных неприятностей с автомобилем независимо от его возраста и марки. К тому же автовладелец сам решает, какое страховое покрытие выбрать, опираясь на свои нужды и опыт вождения. Например, можно застраховать машину только от угона и тотального ущерба, предусмотреть возмещение при ДТП по вине другого водителя или же выбрать все риски для максимальной защиты.

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