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Экономика

Спрос на наличные в России приблизился к рекорду прошлого года

В России резко вырос спрос на наличные. Причины — подготовка населения к длительным майским праздникам и туристическому сезону, а также реакция людей на заявления об отключении России от системы SWIFT, пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Деньги.
Деньги.
СС0

Весь прошлый год россияне предъявляли повышенный спрос на наличность — объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса показал рекордный прирост за 10 лет.

Объем наличных денег, поступивших в обращение через банки в апреле, вырос на 366,9 млрд рублей.

В июне 2020 года, когда стали снимать ограничения после первой волны коронавируса, показатель составил 391,8 миллиарда рублей, пишет bfm.ru.

Таким образом, отток денег из банков в наличность приблизился к значениям прошлого года.

Между тем 10 января в России вступили в силу поправки в федеральный закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов.

Поправки предусматривают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет о снятии такой суммы в банкомате, кассе банка или зачислении ее на счет. Информацию о таких операциях будут направлять в Росфинмониторинг.

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