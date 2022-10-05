5 октября
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Экономика

Спрос возрос: россияне резко стали вкладываться в драгметаллы

Российские банки продолжают фиксировать рост спроса граждан на вложения в драгоценные металлы, пишет «Коммерсантъ».

Печь. Металл.
Печь. Металл.
ru.all.biz

В этом году вложения россиян в обезличенные металлические счета (ОМС) стали в несколько раз выше по сравнению со слитками и монетами.

Клиенты Сбербанка с начала года клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тыс. ОМС, отметили в кредитной организации.

При этом золота купили втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Клиенты ВТБ за девять месяцев открыли почти 110 тыс. ОМС, из них 44% пришлось на счета в золоте.

В Россельхозбанке около 90% объема средств в ОМС составляют инвестиции в золото.

Председатель правления Реалист банка Владимир Эльманин прогнозирует, что повышенный спрос на драгметаллы сохранится до стабилизации рынка.

По мнению экспертов, драгметаллы и золото люди воспринимают как защитный актив.

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