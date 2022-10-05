Спрос возрос: россияне резко стали вкладываться в драгметаллы

В этом году вложения россиян в обезличенные металлические счета (ОМС) стали в несколько раз выше по сравнению со слитками и монетами.
Клиенты Сбербанка с начала года клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тыс. ОМС, отметили в кредитной организации.
При этом золота купили втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Клиенты ВТБ за девять месяцев открыли почти 110 тыс. ОМС, из них 44% пришлось на счета в золоте.
В Россельхозбанке около 90% объема средств в ОМС составляют инвестиции в золото.
Председатель правления Реалист банка Владимир Эльманин прогнозирует, что повышенный спрос на драгметаллы сохранится до стабилизации рынка.
По мнению экспертов, драгметаллы и золото люди воспринимают как защитный актив.