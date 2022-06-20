Кудрин рассказал о состоянии российской экономики

Текущая ситуация в мире не оказала влияние на базовые фундаментальные принципы экономики России.

Экономика остается рыночной с частным сектором, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, об этом он заявил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2022.

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор», — заявил Кудрин.

Также глава Счетной палаты добавил — на завтраке Сбербанка подчеркивались быстрота реакции и адаптации частного сектора на события, что как раз является фактором более быстрого восстановления.

По его мнению, это происходит, потому что «решения принимаются здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании», пишет bfm.ru.

«Это всем известно, что, будь то западная экономика или новая экономика, они тогда более эффективны, когда они более адаптивны и гибки, а это частный сектор», — подчеркнул Кудрин.

Ранее алтайские власти на экономическом форуме «ПМЭФ-2022» договорились о развитии «Белокурихи горной». Делегация из Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко принимала участие в работе Петербургского международного экономическом форума «ПМЭФ-2022».