Спусковым крючком для роста цен в России могут стать прогнозы экспертов

Спекуляции в информационном пространстве относительно цен на те или иные товары или же предположения об их дефиците могут спровоцировать рост цен и необоснованный ажиотажный спрос, указывает ведомство.
ФАС подчеркивает — «ценовые прогнозы являются недопустимыми, так как могут привести к нарушению закона о защите конкуренции. В частности, речь идет о возможном использовании участниками рынка сложившейся ситуации для увеличения продаж, что может привести к установлению и поддержанию высоких цен», пишет bfm.ru.
Антимонопольное ведомство регулярно проводит мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе и продукты питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования.
Ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.
Об этом глава государства заявил во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, куда он прибыл вместе с премьер-министром Мишустиным.