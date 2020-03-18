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Экономика

Спусковым крючком для роста цен в России могут стать прогнозы экспертов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает всех представителей федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и экспертов рынка воздержаться от громких заявлений, связанных с прогнозами цен и возможным дефицитом товаров, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44.
Супермаркет "Лента" на Кулагина, 44.
altapress.ru.

Спекуляции в информационном пространстве относительно цен на те или иные товары или же предположения об их дефиците могут спровоцировать рост цен и необоснованный ажиотажный спрос, указывает ведомство.

ФАС подчеркивает — «ценовые прогнозы являются недопустимыми, так как могут привести к нарушению закона о защите конкуренции. В частности, речь идет о возможном использовании участниками рынка сложившейся ситуации для увеличения продаж, что может привести к установлению и поддержанию высоких цен», пишет bfm.ru.

Антимонопольное ведомство регулярно проводит мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе и продукты питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Об этом глава государства заявил во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, куда он прибыл вместе с премьер-министром Мишустиным.

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